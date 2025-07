Lợi nhuận kinh doanh quý II/2025 của SK Hynix đạt mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Hãng SK Hynix của Hàn Quốc ngày 24/7 công bố số liệu sơ bộ cho biết lợi nhuận kinh doanh trong quý II/2025 đạt 9.212,9 tỷ won (6,17 tỷ USD), tăng 68,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xác lập mức cao kỷ lục mới, vượt qua mức 8.082,8 tỷ won (5,9 tỷ USD) của quý IV/2024.Doanh thu quý vừa qua đạt 22.232 tỷ won (16,2 tỷ USD), tăng 35,4% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua mức kỷ lục 19.767 tỷ won (14,4 tỷ USD) được thiết lập vào quý IV năm ngoái. Lợi nhuận ròng đạt 6.996,2 tỷ won (5,1 tỷ USD), tăng 69,8%. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của hãng cũng đạt 41%, tháng thứ hai liên tiếp duy trì ở mức trên 40% sau mức 42% vào quý trước.SK Hynix cho biết việc các doanh nghiệp công nghệ lớn trên toàn cầu tích cực đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp nhu cầu đối với chíp nhớ dùng cho AI tăng ổn định. Cả bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) và chíp nhớ NAND đều ghi nhận lượng xuất xưởng vượt kỳ vọng, dẫn đến kết quả kinh doanh đạt mức cao kỷ lục. Ngoài ra, hãng cũng đã mở rộng bán các sản phẩm bộ nhớ băng thông cao HBM3E 12 lớp trong mảng DRAM, và tăng số lượng bán các tất cả ứng dụng của chíp nhớ NAND. Nhờ năng lực cạnh tranh hàng đầu trong mảng chíp nhớ AI và chiến lược kinh doanh tập trung vào lợi nhuận, SK Hynix đã duy trì được đà tăng trưởng tích cực.SK Hynix nhận định việc khách hàng tăng mua bộ nhớ trong quý II vừa qua đã kéo theo sản lượng thành phẩm cũng tăng, duy trì số sản phẩm tồn kho ở mức ổn định. Hãng kỳ vọng nhu cầu bộ nhớ sẽ tiếp tục tăng trưởng trong nửa cuối năm nhờ ra mắt các sản phẩm mới, cũng như đặt mục tiêu tăng sản lượng bộ nhớ băng thông cao HBM trong năm nay gấp khoảng hai lần so với năm trước, dựa trên năng lực sản xuất và tính năng sản phẩm của HBM3E, nhằm đảm bảo kết quả kinh doanh ổn định.