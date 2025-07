Hàn Quốc cấp các loại thẻ định danh điện tử qua ứng dụng tư nhân từ ngày 23/7

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 23/7 đã tổ chức lễ ra mắt dịch vụ cấp thẻ định danh điện tử qua kênh tư nhân với sự tham gia của chính Bộ trưởng Yun Ho-jung, lãnh đạo các công ty điện tử Samsung, Naver, Kakao Bank, Toss.Theo đó, người dân Hàn Quốc từ nay có thể được cấp các loại giấy tờ tùy thân điện tử như chứng minh thư, bằng lái xe, thẻ cư trú người nước ngoài, thẻ người có công trên các ứng dụng tài chính tư nhân.Trong thời gian qua, các loại giấy tờ tùy thân điện tử chỉ được phát hành thông qua ứng dụng chính thức "Thẻ định danh số" do Chính phủ điều hành và ứng dụng "Samsung Wallet" được triển khai từ năm ngoái. Tuy nhiên, kể từ ngày 23/7 năm nay, người dùng điện thoại Samsung Galaxy với hệ điều hành One UI 6.1 trở lên đã có thể được cấp các loại thẻ định danh điện tử qua các ứng dụng như KB Star Banking, Naver, NH All-One Bank, Toss và KakaoBank.Người dùng iPhone (iOS) hiện tại chỉ có thể được cấp thẻ định danh điện tử qua các ứng dụng "Thẻ định danh số" của Chính phủ, Toss và KakaoBank. Các ứng dụng như KB Star Banking, Naver và NH All-One Bank sẽ được hỗ trợ trong tương lai.Bộ Hành chính và an toàn nhấn mạnh các loại thẻ định danh điện tử được mã hóa và lưu trữ trong khu vực bảo mật của thiết bị người dùng, không được lưu trên máy chủ trung tâm, trong trường hợp trung tâm dữ liệu bị tấn công thì thông tin cá nhân của người dùng vẫn được bảo vệ an toàn.