Hầu hết các địa phương trên toàn Hàn Quốc được ban cảnh báo nắng nóng

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 24/7 đã ban cảnh báo nắng nóng trên toàn quốc, ngoại trừ một số hòn đảo, vùng núi của đảo Jeju và thành phố Taebaek (tỉnh Gangwon). Hầu hết các các địa phương, bao gồm cả thủ đô Seoul, đã được nâng cảnh báo nắng nóng lên mức "cảnh giác".Nhiệt độ cao nhất trong ngày 24/7 lên tới 36 độ C tại thủ đô Seoul, thành phố Gwangju và thành phố Daegu; nhiều khu vực khác cũng ghi nhận nhiệt độ quanh mức 35 độ C. Nhiệt độ cảm nhận thực tế sẽ cao hơn từ 1-2 độ C do độ ẩm cao.Dự báo trong hai ngày 26-27/7, Hàn Quốc sẽ đón đợt nắng nóng đỉnh điểm do chịu ảnh hưởng của cơn bão Francisco, hiện đang di chuyển từ vùng biển phía Nam đảo Okinawa (Nhật Bản) về phía Bắc, kéo theo luồng gió Đông Nam nóng ẩm thổi vào bán đảo Hàn Quốc.Vào trưa ngày 26/7, thành phố Seoul, tỉnh Gyeonggi, thành phố Incheon được dự báo có thể ghi nhận mức nhiệt lên tới 38 độ C, tương đương với mức nắng nóng kỷ lục 37,8 độ C hồi đầu tháng 7. Nắng nóng cũng sẽ kéo dài đến ban đêm và hiện tượng đêm nhiệt đới sẽ xuất hiện chủ yếu ở các khu vực ven biển và phía Tây Hàn Quốc.Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cảnh báo sự phát triển và hướng di chuyển của bão đang làm tăng sự biến động giữa khối áp cao Bắc Thái Bình Dương và khối khí áp cao Tây Tạng trên bán đảo Hàn Quốc. Cơ quan này khuyến nghị người dân cần chú ý đến sức khỏe, trước thời tiết nắng nóng gay gắt còn tiếp diễn.