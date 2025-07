Một nửa thanh niên Hàn Quốc không tham gia hoạt động kinh tế

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 24/7 công bố kết quả điều tra dân số hoạt động kinh tế tháng 5/2025.Tính đến tháng 5, số thanh niên độ tuổi từ 15-29 tuổi có việc làm là 3.682.000 người, giảm 150.000 người so với cùng kỳ năm trước, được phân tích là bởi sự sụt giảm dân số, sự đình trệ ngành chế tạo và xây dựng.Tỷ lệ thanh niên tham gia hoạt động kinh tế đạt 49,5%, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế của thanh niên sau khi đạt 51,5% vào năm 2022 đã giảm ba năm liên tiếp, và rơi khỏi mốc 50% trong năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc số lượng thanh niên không làm việc cũng không tìm việc tăng, do khó tìm được việc làm ưng ý.Trong tổng dân số thanh niên, những người đã hoàn tất học tập tại cơ sở giáo dục cuối cùng là 4.175.000 người, giảm 192.000 người so với một năm trước. Trong đó có 2.962.000 người đã xin được việc, giảm 11.5000 người. Còn lại 1.212.000 người chưa xin được việc, giảm 77.000 người.Trong số những người chưa xin được việc, số người chưa xin được việc hơn ba năm kể từ sau khi tốt nghiệp chiếm 18,9%, cao nhất kể từ sau khi Cục thống kê bắt đầu thống kê liên quan từ năm 2008. Thời gian bình quân để tốt nghiệp là 4 năm 4,4 tháng, tăng 0,6 tháng, mức cao kỷ lục. Thời gian bảo lưu bình quân là 1 năm 10,2 tháng, giảm 0,3 tháng.Tỷ lệ tuyển dụng thanh niên trong tháng 5 đạt 45,6%, giảm 14 tháng liên tiếp, quay về ngưỡng đại dịch COVID-19. Trong những lĩnh vực mà thanh niên đang chuẩn bị thi để xin việc, 18,2% là chuẩn bị cho kỳ thi công chức, giảm 5% so với năm ngoái, xu hướng giảm 4 năm liên tiếp.