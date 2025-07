Photo : YONHAP News

Theo số liệu của Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) công bố ngày 24/7, tác phẩm "Toàn trí độc giả" (tên tiếng Anh: "Omniscient Reader: The Prophet") của đạo diễn Kim Byung-woo với kinh phí sản xuất hơn 30 tỷ won (21,9 triệu USD) đã thu hút hơn 120.000 lượt khán giả tới rạp trong ngày đầu khởi chiếu 23/7.Con số này vượt qua kỷ lục mở màn phòng vé của phim "Yadang: Ba mặt lật kèo" do nam diễn viên Kim Ha-neul đóng chính, bộ phim Hàn Quốc có lượng người xem cao nhất năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại.“Toàn trí độc giả” là một bộ phim hành động, giả tưởng chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên với hơn 200 triệu lượt đọc. Câu chuyện xoay quanh Kim Dok-ja, độc giả duy nhất của một bộ truyện tiểu thuyết. Khi thế giới trong tiểu thuyết bỗng trở thành hiện thực vào ngày truyện kết thúc, anh cùng nhân vật chính Yoo Jung-hyuk và các đồng đội chiến đấu để sinh tồn trong thế giới bị diệt vong. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám Ahn Hyo-seop, Lee Min-ho, Nana, Chae Soo-bin, Shin Seung-ho, Jisoo.Trong khi đó, bộ phim "Công thức 1 (F1)" do nam tài tử Brad Pitt thủ vai chính đã thu hút thêm khoảng 40.000 lượt người xem trong ngày 23/7, tụt từ vị trí thứ nhất xuống thứ hai phòng vé. Tổng số lượt khán giả xem bộ phim này đã đạt hơn 2.018.000 người.