Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol kê khai 5,8 triệu USD tài sản

Photo : YONHAP News

Ủy ban đạo đức công chức Hàn Quốc ngày 25/7 công bố danh sách kê khai tài sản của các công chức cấp cao trong tháng 7. Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol kê khai tổng tài sản là khoảng 7,99 tỷ won (5,8 triệu USD). Ông Yoon là người có số tài sản lớn nhất trong các công chức đã thôi việc.Giá trị tài sản kê khai lần này của cựu Tổng thống nhiều hơn 513 triệu won (372.800 USD) so với hồi tháng 4 năm nay là 7,48 tỷ USD. Trong đó, phần tài sản đứng tên vợ là bà Kim Keon-hee bao gồm quyền sở hữu căn hộ chung cư tại quận Seocho (Seoul) được định giá 1,94 triệu won (1,4 triệu USD), tăng khoảng 380 triệu won (276.160 USD) so với năm ngoái.Ban đầu, cựu Tổng thống Yoon thuộc diện phải kê khai tài sản trong đợt báo cáo định kỳ hồi tháng 3. Tuy nhiên, do đang bị tạm giam trong thời gian kê khai, ông Yoon đã được gia hạn và lần này mới công bố tài sản.Người có tài sản lớn thứ hai sau ông Yoon trong số các cựu quan chức là cựu Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Choi Sang-mok, với giá trị tài sản kê khai là 4,51 tỷ won (3,2 triệu USD).Tiếp theo là cựu Thị trưởng Daegu Hong Joon-pyo với 4,26 tỷ won (3,1 triệu USD) tài sản.Trong số các quan chức đương nhiệm, người có tài sản lớn nhất là Đại sứ Hàn Quốc tại Iraq Lee Jun-il.Danh sách kê khai tài sản lần này bao gồm 54 công chức cấp cao mới được bổ nhiệm, thăng chức hoặc đã nghỉ việc trong khoảng thời gian từ ngày 2/4 đến ngày 1/5 năm nay.