Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung xin lỗi người dân về mâu thuẫn với giới y tế

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 25/7 đã tổ chức cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương về hành động tập thể của các bác sĩ. Đây là cuộc họp đầu tiên về vấn đề này sau khi Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung ra mắt vào tháng trước.Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi kiêm Điều phối viên của Ủy ban Lee Hyung-hoon đã xin lỗi người dân về những khó khăn trong quá trình sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế do mâu thuẫn giữa Chính phủ và giới y tế kéo dài suốt 1 năm 5 tháng qua.Tuy nhiên, may mắn là Chính phủ mới và giới y tế đang có những bước đi trao đổi và hợp tác tích cực. Chính phủ đang gặp gỡ và lắng nghe ý kiến của các tổ chức y tế về những vấn đề nổi cộm, trong khi ngành y phản hồi rằng môi trường đối thoại đang dần được thiết lập dựa trên nền tảng tin tưởng lẫn nhau.Ông Lee nhấn mạnh Chính phủ mới sẽ nỗ lực trao đổi với giới y tế dựa trên nền tảng tin tưởng giữa đôi bên, nỗ lực cải cách y tế với sự tham gia của người dân. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ vực dậy nền y tế khu vực, y tế thiết yếu, mở rộng y tế công cộng, xây dựng một hệ thống y tế bền vững, định hướng tương lai.Mâu thuẫn giữa Chính phủ và giới y tế Hàn Quốc dấy lên từ tháng 2/2024, khi Chính phủ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol công bố chính sách nâng chỉ tiêu tuyển sinh trường y. Để phản đối chính sách này, các bác sĩ nội trú trên toàn quốc đã đồng loạt xin nghỉ việc, dẫn tới lỗ hổng y tế kéo dài.Ngày 23/2 cùng năm, Chính phủ Hàn Quốc đã lần đầu khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương về hành động tập thể của các bác sĩ do Thủ tướng giữ chức Chủ tịch. Ủy ban họp mỗi tuần một lần, nhưng sau ngày 30/5 vừa qua đã chuyển sang hình thức họp qua văn bản.