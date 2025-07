Seoul đẩy mạnh quảng bá nội dung phim hoạt hình ở thị trường Nam Mỹ

Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Argentina đã tổ chức triển lãm trải nghiệm với 17 bộ phim hoạt hình Hàn Quốc như phim hoạt hình "Chú chim cánh cụt Pororo" (Pororo the Little Penguin) và "Tayo, chiếc xe buýt bé nhỏ" (Tayo the Little Bus) trong kỳ nghỉ đông của trẻ em Argentina từ ngày 19/6 vừa qua.Tầng một của Trung tâm văn hóa có khu chụp ảnh được thiết kế bằng cách kết hợp các nhân vật hoạt hình Hàn Quốc với các địa danh nổi tiếng của Argentina như Dinh Tổng thống, tháp bút đá Obelisk và thác Iguazu. Ngoài ra, sự kiện còn có các hoạt động như xem phim hoạt hình Hàn Quốc, viết thư và vẽ tranh gửi các nhân vật hoạt hình.Mặt khác, Trung tâm hỗ trợ thương mại tại Argentina của Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) cùng với Hiệp hội các nhà sản xuất phim hoạt hình Hàn Quốc cũng đã tổ chức sự kiện "Kết nối kinh doanh phim hoạt hình" từ ngày 23/7, với chuyến thăm các công ty sản xuất phim hoạt hình Argentina.Sau đó, Trung tâm hỗ trợ thương mại đã tổ chức Hội thảo về hiện trạng ngành công nghiệp phim hoạt hình Argentina tại Trung tâm văn hóa Hàn Quốc vào ngày 24/7. Đoàn đại diện Hàn Quốc ngày 25/7 cũng có buổi gặp với các doanh nghiệp địa phương tại văn phòng Trung tâm hỗ trợ thương mại ở Argentina. Trong sự kiện này, Hiệp hội các nhà sản xuất phim hoạt hình của Hàn Quốc và Argentina cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU).Trung tâm hỗ trợ thương mại tại Argentina của KOCCA cho biết sẽ nỗ lực để phim hoạt hình Hàn Quốc được biết đến rộng rãi, mở rộng các thể loại nhằm lan tỏa nội dung Hàn Quốc tại khu vực Trung Nam Mỹ trong tương lai, thông qua sự kiện kết nối kinh doanh lần này.