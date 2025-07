Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc rà soát đối sách thương mại với Mỹ

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc chiều ngày 25/7 đã tổ chức cuộc họp đối sách thương mại, trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa là tới hạn chót miễn áp thuế đối ứng của Mỹ (1/8).Cuộc họp do Chánh Văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik chủ trì, với sự tham gia của Chánh Văn phòng Chính sách, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế, Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước.Tại cuộc họp, các quan chức Văn phòng Tổng thống đã tiến hành rà soát toàn bộ tình hình đàm phán thuế quan với Mỹ tính tới thời điểm hiện tại, tìm kiếm đối sách liên quan.Mặc dù hai nước đã hoãn tham vấn thuế quan cấp cao 2+2 do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent có lịch trình khẩn cấp khác, nhưng quan chức thương mại hai bên đang tiến hành đàm phán tại Washington.Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Kim Jung-kwan cùng Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Yeo Han-koo đang trong chuyến thăm Washington đã có cuộc họp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick vào ngày 24/7 (giờ địa phương) để đàm phán về thuế quan, trong đó có phương án tăng cường hợp tác ở lĩnh vực chế tạo.