Số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc tính đến tháng 6/2025 đạt mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cơ quan xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 27/7 cho biết tính đến cuối tháng 6/2025, số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc là 2.732.797 người, tăng 1,5% (40.068 người) so với tháng trước.Trong đó, số người nước ngoài đăng ký cư trú dài hạn và người gốc Hàn có quốc tịch nước ngoài đã khai báo nơi cư trú tại Hàn Quốc lần lượt là 1.559.975 người và 552.419 người. Số người cư trú ngắn hạn như khách du lịch là 620.403 người.Số lượng người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc từng đạt kỷ lục với hơn 2,52 triệu người vào năm 2019, nhưng đã giảm hai năm liên tiếp xuống còn khoảng 2,04 triệu người vào năm 2020 và 1,96 triệu người vào năm 2021 do đại dịch COVID-19. Sau đại dịch, con số này đã phục hồi về mức hơn 2,51 triệu người vào năm 2023 và tăng lên hơn 2,65 triệu người vào năm ngoái. Trong năm 2025, con số này đạt khoảng 2,72 triệu người vào tháng 3, sau đó giảm xuống khoảng 2,71 triệu vào tháng 4 và 2,69 triệu vào tháng 5, trước khi tăng lên mức kỷ lục hơn 2,73 triệu người vào tháng 6 vừa qua.Xét theo quốc tịch, người Trung Quốc là 972.176 người, chiếm 35,6% tổng số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc. Tiếp đến là Việt Nam với 341.153 người, Mỹ 196.664 người, Thái Lan và Uzbekistan lần lượt có 173.710 người và 98.457 người.Hơn một nửa số người nước ngoài đăng ký cư trú sống tại khu vực thủ đô. Ngoài ra, vùng Yeongnam (gồm tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, thành phố Busan, Daegu và Ulsan) có 317.286 người (20,3%), vùng Chungcheong (gồm thành phố Daejeon, Sejong, hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong) là 200.939 người (12,9%) và vùng Honam (bao gồm tỉnh Bắc và Nam Jeolla, thành phố Gwangju) có 136.990 người (8,8%).Xét theo độ tuổi, nhóm từ 30-39 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 25,7%, tiếp theo là nhóm 20-29 tuổi (23,1%), nhóm 40-49 tuổi (16,7%), nhóm 50-59 tuổi (12,3%) và nhóm trên 60 tuổi (13,5%). Chỉ có 8,7% là người dưới 19 tuổi.Xét theo loại thị thực, người gốc Hàn mang quốc tịch nước ngoài (F-4) nhiều nhất với 554.895 người. Thị thực lao động phổ thông (E-9) theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài có 341.453 người, thị thực và cư trú dài hạn (F-5) là 214.036 người, thị thực du học (D-2) với 191.297 người và thị thực nhập cảnh thông qua visa du lịch/quá cảnh (B-2) là 171.063 người. Đặc biệt, số lượng người nước ngoài cư trú với mục đích du lịch trong tháng vừa qua đã tăng mạnh 29,6% so với tháng 5.