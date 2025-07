Nhóm công tố viên đặc biệt khám xét Chủ tịch đảng Cải cách mới Lee Jun-seok

Photo : YONHAP News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đã khởi tố điều tra Chủ tịch đảng Cải cách mới Lee Jun-seok trong vụ nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng Sức mạnh quốc dân.Trong ngày 28/7, Nhóm đã tiến hành khám xét văn phòng tại Quốc hội và nhà riêng của Chủ tịch Lee Jun-seok với tư cách bị can. Lệnh khám xét ghi rõ cáo buộc ông Lee tội cản trở nghiệp vụ.Cụ thể, Nhóm công tố viên nghi ngờ ông Lee khi còn giữ chức Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân đã thông đồng với vợ chồng Tổng Yoon Suk Yeol can thiệp bất chính vào quá trình tiến cử của đảng này trong cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung ngày 1/6/2022. Cựu Tổng thống Yoon cùng vợ là bà Kim Keon-hee bị nghi ngờ đã giúp cựu nghị sĩ Kim Young-sun nhận được tiến cử từ đảng trong cuộc bầu cử, đổi lấy việc được ông Myung Tae-kyun cung cấp miễn phí kết quả thăm dò dư luận trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022.Nhóm công tố viên đặc biệt đang điều tra ông Lee với tư cách là đồng phạm, tương tự như với nghị sĩ Yoon Sang-hyun, cựu Chủ tịch Ủy ban tiến cử của đảng Sức mạnh quốc dân, người bị triệu tập điều tra vào một ngày trước.Mặt khác, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến sáng ngày 28/7 đã triệu tập ông Park Jin-hee, cựu trợ lý của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup. Ông Park là nhân vật đã tham gia vào cuộc họp nơi cựu Bộ trưởng chỉ thị hoãn chuyển hồ sơ điều tra vụ án cho phía Cảnh sát. Nhóm công tố viên đặc biệt dự kiến tập trung thẩm vấn ông Park về toàn bộ nghi ngờ Văn phòng Tổng thống và Bộ Quốc phòng gây sức ép lên quá trình điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến.Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật thì đang xem xét đề nghị Tòa án ban lệnh bắt tạm giam cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min, người bị nghi ngờ đã ra chỉ thị cắt điện, nước của các hãng truyền thông vào thời điểm thiết quân luật 3/12 năm ngoái.