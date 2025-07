Tỷ trọng ngành chế tạo của Hàn Quốc đứng thứ hai trong khối OECD

Photo : YONHAP News

Văn phòng ngân sách Quốc hội Hàn Quốc ngày 27/7 cho biết tính đến năm 2023, tỷ trọng ngành chế tạo trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc đạt 27,6%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 15,8% của các nước thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).Tỷ lệ này thể hiện phần giá trị gia tăng thực tế của ngành chế tạo trong GDP của một nước. Tỷ trọng ngành chế tạo trong GDP của Hàn Quốc từng đạt 30,2% vào năm 2015, duy trì ở mức khoảng 28% trong giai đoạn từ năm 2019-2022 và giảm nhẹ vào năm 2023.Dù vậy, con số này vẫn vượt qua các nước vốn mạnh về ngành chế tạo như Đức (20,1%) và Nhật Bản (20,7%), và xếp thứ hai chỉ sau mức 31% của Ireland trong khối OECD. Ireland có tỷ trọng giá trị gia tăng ngành chế tạo cao là do đây là nơi có cơ sở sản xuất của nhiều tập đoàn đa quốc gia, chuyên sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như dược phẩm. Có lo ngại cho rằng nếu chính sách áp thuế đối ứng của Mỹ có hiệu lực, toàn bộ ngành công nghiệp Hàn Quốc có thể sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, do cơ cấu kinh tế phụ thuộc nhiều vào ngành chế tạo và xuất khẩu.Mặt khác, tỷ trọng giá trị gia tăng của ngành dịch vụ tại Hàn Quốc đã tăng từ 59,8% vào năm 2015 lên 63% vào năm 2023. Văn phòng ngân sách Quốc hội nhận định tỷ trọng ngành dịch vụ đang ngày càng tăng tại hầu hết các quốc gia phát triển, và Seoul cũng đang phát triển ngành dịch vụ và duy trì ổn định tỷ trọng của ngành chế tạo. Xét về quy mô nền kinh tế, cơ quan này đánh giá Hàn Quốc vẫn là quốc gia có tỷ trọng ngành chế tạo ở mức cao.