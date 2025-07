Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 28/7 đã trao giấy bổ nhiệm cho tân Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong-young.Tại đây, Tổng thống đã đề cập tới tuyên bố cùng ngày của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong. Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh điều quan trọng là phải khôi phục niềm tin liên Triều trong bầu không khí hòa bình.Ông Lee đã hỏi ý kiến của tân Bộ trưởng Thống nhất về tuyên bố của bà Kim Yo-jong. Đáp lại, Bộ trưởng Chung cho rằng do chính sách thù địch những năm qua của Bắc Triều Tiên, sự ngờ vực giữa hai bên đang ngày càng lớn hơn. Ông Chung khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jung đã ra tuyên bố trong đó nêu rõ lập trường Bắc Triều Tiên không có ý định đối thoại hay thảo luận với Seoul về bất cứ chính sách nào được xây dựng dưới nhiệm kỳ Chính phủ mới của Hàn Quốc.Mặt khác, trả lời phỏng vấn báo giới vào cùng ngày, tân Bộ trưởng Thống nhất cho biết sẽ đề xuất với Tổng thống về việc điều chỉnh cuộc tập trận chung "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) của liên quân Hàn-Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới.Ông Chung cho biết vấn đề này sẽ được tập trung thảo luận tại cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) vào ngày mai 29/7. Trước ý kiến cho rằng việc điều chỉnh cuộc tập trận là không hề dễ dàng do chỉ còn hơn nửa tháng nữa, Bộ trưởng trả lời điều này là hoàn toàn có thể tùy theo quyết tâm của Chính phủ.