Nắng nóng gay gắt trên toàn Hàn Quốc kéo dài tới giữa tuần này

Đợt nắng nóng gay gắt đã kéo dài một tuần qua tại các địa phương trên toàn Hàn Quốc. Hiện tại, phần lớn các địa phương vẫn đang duy trì cảnh báo nắng nóng.Nhiệt độ cao nhất trong ngày 28/7 tại phần lớn các khu vực duy trì ở ngưỡng 36 độ C, trong đó thủ đô Seoul là 37 độ C, tại thành phố Daejeon và Gangneung (tỉnh Gangwon) là 36 độ C.Dự báo đợt nắng nóng lần này sẽ kéo dài tới giữa tuần. Nhiệt độ tại Seoul sẽ lên tới 36 độ C cho tới thứ Năm tuần này. Cái nóng không hạ nhiệt vào ban đêm, nên hiện tượng đêm nhiệt đới vẫn tiếp diễn. Thành phố Seogwipo (đảo Jeju) đã ghi nhận hiện tượng này trong 13 ngày liên tiếp, thủ đô Seoul 9 ngày, thành phố Incheon và Gangneung 8 ngày. Đặc biệt, tại quận Yongsan (Seoul) và Gangneung, nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm là 30 độ C, hiện tượng "đêm siêu nhiệt đới".Do nắng nóng kéo dài cả ngày lẫn đêm, số ca mắc các bệnh về nắng nóng đã gần chạm ngưỡng 2.300 ca tính đến ngày 27/7. Số ca tử vong được phỏng đoán là 11 ca, gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái.Trước tình hình trên, Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc đã nâng cảnh báo nắng nóng lên mức "nghiêm trọng" từ ngày 25/7, và khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc giai đoạn một, đặt mục tiêu giảm thiểu thiệt hại về con người, huy động mọi nguồn lực hiện có để đối phó với nắng nóng.