Tổng số ca mắc bệnh do nắng nóng tại Hàn Quốc gần chạm mốc 2.500 người

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 28/7 công bố số liệu sơ bộ cho biết trong ngày 27/7 đã có 97 ca cấp cứu liên quan đến các bệnh do nắng nóng tại hơn 500 cơ sở y tế trên toàn quốc, trong đó không ghi nhận trường hợp tử vong nào.Số ca mắc bệnh do nắng nóng từ ngày 22-26/7 đã vượt ngưỡng 100 người mỗi ngày. Tổng số ca mắc bệnh do nắng nóng trong mùa hè năm nay hiện đã lên tới 2.454 người, trong đó có 11 ca tử vong. Con số này tăng gấp khoảng 2,6 lần so với mức 957 ca được ghi nhận từ ngày 20/5-27/7 năm ngoái.Bệnh do nắng nóng là các bệnh cấp tính gây ra bởi nhiệt, thường đi kèm các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, co giật và mệt mỏi. Trong số các bệnh nhân năm nay, cứ 10 người thì có khoảng 6 người bị kiệt sức do nhiệt chiếm tỷ lệ cao nhất với 59,7%, sau đó tới bệnh nhân bị sốc nhiệt 16,5% và bị co giật do nhiệt là 14,1%.Ngoài ra, 31,7% bệnh nhân là người trên 65 tuổi. Các ca mắc bệnh do nắng nóng chủ yếu phát sinh tại nơi làm việc (31,4%), ven đường (12,7%) và đồng ruộng (12,6%).Nhiệt độ ban ngày trong ngày 27/7 tại huyện Gapyeong (tỉnh Gyeonggi) đã vượt ngưỡng 39 độ C, trong khi thủ đô Seoul ghi nhận mức nhiệt cao thứ 4 trong lịch sử các tháng 7 với 38 độ C. Tính đến ngày 28/7, thủ đô Hàn Quốc đã trải qua 9 đêm liên tiếp xuất hiện hiện tượng đêm nhiệt đới, còn thành phố Incheon, thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong) và thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon) cũng đã có 8 đêm liên tiếp.Thiệt hại do nắng nóng dự kiến tiếp tục gia tăng do nhiệt độ trong thời gian tới dự kiến sẽ cao hơn mức trung bình, và hiện tượng đêm nhiệt đới cũng sẽ tiếp tục xuất hiện.