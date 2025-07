Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tiếp tục vắng mặt trong các cuộc điều tra đặc biệt

Photo : YONHAP News

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 29/7 đã không tới trình diện theo thông báo triệu tập điều tra đầu tiên của Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày. Nhóm công tố viên đã một lần nữa gửi thông báo triệu tập ông Yoon trình diện điều tra vào lúc 10 giờ sáng ngày 30/7.Các công tố viên hiện đang điều tra cáo buộc cho rằng vợ chồng ông Yoon đã được nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun cung cấp kết quả thăm dò ý kiến miễn phí, đổi lại được cựu Tổng thống gây áp lực và can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng Sức mạnh quốc dân.Kể từ khi bị bắt tạm giam vào ngày 10/7 vừa qua, ông Yoon cũng đã không đến trình diện bất kỳ cuộc điều tra hay phiên xét xử hình sự nào liên quan đến cáo buộc về tội nổi loạn, viện dẫn lý do sức khỏe.Trong một tin liên quan, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến cùng ngày cũng đã triệu tập điều tra cựu Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) Cho Tae-yong với tư cách nghi phạm. Ông Cho từng tham dự một cuộc họp tại Văn phòng Tổng thống với tư cách là Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc. Các công tố viên dự kiến sẽ làm rõ phản ứng của cựu Tổng thống Yoon sau khi nhận được báo cáo kết quả điều tra nội bộ về vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến.Trong khi đó, Nhóm công tố đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật của Hàn Quốc ngày 28/7 đã đệ đơn yêu cầu Tòa án ban lệnh bắt giam cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min. Công tố viên nhận định ông Lee đóng vai trò chủ chốt trong vụ nổi loạn, cáo buộc cựu quan chức này đã chỉ thị cắt điện, nước của các hãng truyền thông vào đêm thiết quân luật 3/12 năm ngoái.Tổng thống Yoon Suk Yeol vào khoảng 0 giờ ngày 3/12 năm ngoái đã chỉ thị phong tỏa, cắt điện và nước của các hãng ngôn luận. Sau đó, ông Lee đã gọi điện cho Giám đốc Cơ quan phòng cháy chữa cháy Huh Seok-gon, chỉ thị hãy tiến hành cắt điện, nước nếu được cảnh sát yêu cầu phối hợp. Với hành vi này, ông Lee bị cáo buộc có đảm nhiệm nhiệm vụ quan trọng trong vụ nổi loạn, một tội danh có mức án phạt nặng chỉ sau tội danh cầm đầu vụ nổi loạn.Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Lee Sang-min còn bị cáo buộc lạm dụng chức quyền khi chỉ thị cấp dưới thực hiện những công việc không có nghĩa vụ pháp lý, cho dù việc cắt điện và nước thực tế chưa được thực hiện. Nhóm công tố đặc biệt cũng cáo buộc ông Lee về hành vi khai man trước Tòa án trong phiên biện luận xét xử luận tội Tổng thống Yoon vào tháng 2 vừa qua.Tòa án khu vực Trung Seoul dự kiến sẽ tiến hành xem xét lệnh bắt tạm giam này vào chiều ngày 31/7.