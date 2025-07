Tesla xác nhận ký hợp đồng sản xuất chíp AI trị giá 16,5 tỷ USD với Samsung

Photo : KBS News

Trên nền tảng X (trước đây là Twitter) ngày 28/7 (giờ địa phương), tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành của hãng Tesla (Mỹ) xác nhận đã ký kết hợp đồng sản xuất ủy thác chíp bán dẫn (foundry) với hãng điện tử Samsung (Hàn Quốc) trị giá 16,5 tỷ USD. Thời hạn hợp đồng là tới năm 2033.Ông Musk cho biết Samsung sẽ phụ trách sản xuất chíp bán dẫn "AI6" thế hệ mới do Tesla phát triển để sử dụng trong các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) như xe tự hành hoàn toàn và robot hình người tại nhà máy mới của hãng ở bang Texas (Mỹ). Lãnh đạo Tesla nhấn mạnh con số 16,5 tỷ USD trong hợp đồng chỉ là mức tối thiểu, và sản lượng thực tế có thể tăng gấp nhiều lần.Trước đó vào ngày 28/7, Samsung cũng đã công bố về việc ký kết hợp đồng "khủng" với một đối tác lớn toàn cầu nhưng không tiết lộ chi tiết đối tác hay nội dung hợp đồng vì lý do bảo mật kinh doanh.Hợp đồng lần này được đánh giá là tín hiệu cho thấy mảng foundry của Samsung đang bắt đầu thoát khỏi giai đoạn trì trệ. Lợi nhuận kinh doanh quý II năm nay của Điện tử Samsung chỉ đạt 4.600 tỷ won (3,3 tỷ USD), giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh ngành bán dẫn đang suy giảm, mảng foundry của Samsung liên tục chịu thua lỗ hàng tỷ USD mỗi quý. Đơn hàng sản xuất chíp AI cho Tesla đã tạo bàn đạp để Samsung đuổi kịp công ty TSMC của Đài Loan, đơn vị đứng đầu thế giới trong mảng foundry.Với năng lực công nghệ đã được chứng minh, Samsung dự kiến sẽ tích cực thu hút thêm các khách hàng công nghệ lớn khác toàn cầu, như Nvidia của Mỹ.Trước thông tin tích cực hiếm hoi này, cổ phiếu của hãng điện tử Samsung trong phiên giao dịch ngày 28/7 đã lần đầu vượt mốc 70.000 won (50,3 USD) sau 11 tháng. Trong khi đó, cổ phiếu của hãng Tesla cũng tăng mạnh 3,02% trên thị trường chứng khoán New York cùng ngày (giờ địa phương).