Hàn Quốc trải qua tháng 7 nóng nhất kể từ năm 1994

Lúc 10 giờ sáng ngày 29/7, Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc đã ban cảnh báo nắng nóng ở mức "chú ý" với khu vực vùng núi Taebaek, nơi có độ cao trung bình 900m so với mực nước biển. Như vậy là chỉ trừ khu vực vùng núi đảo Jeju, toàn bộ các địa phương trên cả nước đều đang được ban cảnh báo nắng nóng ở mức "chú ý" hoặc "báo động".Vào đêm ngày hôm trước, nhiệt độ thấp nhất tại thủ đô Seoul là 27,6 độ C, cao nhất trên cả nước. Thủ đô Seoul đã ghi nhận hiện tượng đêm nhiệt đới trong vòng 10 ngày liên tiếp; thành phố Seogwipo (đảo Jeju) là 14 ngày liên tiếp.Trong ngày 29/7, nhiệt độ tại thành phố Daejeon lên tới 38 độ C, thủ đô Seoul 37 độ C, cao hơn 5 độ C so với mức trung bình mọi năm, tiếp tục nắng nóng gay gắt như ngày hôm trước.Dự báo thời tiết nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong suốt tuần này ở phần lớn các địa phương trên toàn Hàn Quốc, nhiệt độ cảm nhận ban ngày trong khoảng 35 độ C, ban đêm sẽ tiếp tục xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới.Mùa hè năm nay nắng nóng đến sớm hơn mọi năm, nên nhiệt độ bình quân trên cả nước tháng 7 được phân tích là cao thứ hai trong lịch sử quan trắc khí tượng, sau đợt nóng kỷ lục năm 1994. Dự báo thời tiết sang tháng 8 sẽ vẫn nóng hơn so với mọi năm, và mùa hè năm nay sẽ nóng hơn tất cả các đợt nắng nóng từ trước tới nay, bao gồm cả năm 1994.Mặt khác, do không khí nhiễu động vào ban ngày nên tại một số địa phương sâu trong đất liền, trong đó có thủ đô Seoul, sẽ có mưa rào từ 5 đến tối đa 50 mm. Nhiệt độ có thể giảm trong chốc lát khi trời mưa, nhưng sau đó sẽ càng nóng hầm hập hơn do độ ẩm tăng cao.