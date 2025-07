Hộ một thành viên chiếm 36% tổng số hộ gia đình tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/7 công bố "Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2024". Tính đến ngày 1/11/2024, tổng dân số sống trong nước là 51.810.000 người, tăng 30.000 người so với một năm trước. Trong đó người Hàn đạt 49.760.000 người, giảm 80.000 người; người nước ngoài thường trú là 2.040.000 người, tăng 110.000 người.Dân số tại Seoul và hai địa phương lân cận là thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi đạt 26,31 triệu người, chiếm 50,8% tổng dân số cả nước, tiếp tục xu hướng tăng hàng năm.Tổng số hộ gia đình trên cả nước là 27 triệu hộ, tăng 270.000 hộ so với một năm trước, tiếp tục chiều hướng tăng nhanh hơn dân số. Điều này là do sự gia tăng số hộ gia đình một hoặc hai thành viên. Số hộ gia đình một thành viên chiếm 36,1% tổng số hộ trên cả nước.Tỷ trọng hộ gia đình một hoặc hai thành viên đã liên tục tăng kể từ những năm 2000 cho tới nay, chiếm 65,1% tổng số hộ gia đình. Số lượng thành viên bình quân hộ gia đình Hàn Quốc là 2,19 người.Về loại hình nhà ở, 53,9% hộ gia đình đang sống tại căn hộ chung cư, chiếm tỷ lệ cao nhất. Hơn 430.000 hộ đang sống ở nhà dưới tầng hầm, bán hầm (398.000 hộ) hoặc tầng mái (36.000 hộ).Cuộc điều tra lần này không phải là cuộc điều tra trực tiếp tiến hành mỗi 5 năm mà là cuộc điều tra dựa trên các loại dữ liệu hành chính hàng năm. Kết quả điều tra được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Cục Thống kê quốc gia.