IMF hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2025 xuống còn 0,8%

Photo : YONHAP News

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 29/7 công bố báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới tháng 7/2025", trong đó dự báo tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc năm 2025 chỉ đạt 0,8%, giảm 0,2% so với mức dự báo 1% đưa ra hồi tháng 4 vừa qua. Nguyên nhân được phân tích là do dù Seoul từ tháng 5 vừa qua đã triển khai ngân sách bổ sung đợt đầu tiên với quy mô 13.800 tỷ won (9,9 tỷ USD), nhưng hiệu quả vẫn chưa rõ rệt.IMF công bố báo cáo triển vọng kinh tế của các nước thành viên vào mỗi tháng 4 và tháng 10 hàng năm, và đưa ra điều chỉnh trong báo cáo sửa đổi đối với 30 nền kinh tế lớn vào tháng 1 và tháng 7.Mặt khác, Quỹ Tiền tệ quốc tế đã tăng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2025 từ 2,8% lên 3%. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của các nước phát triển theo phân loại của IMF gồm Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Đức và Nhật Bản cũng được điều chỉnh tăng từ 1,4% lên 1,5%.Dự báo của IMF đối với Hàn Quốc lần này được đưa ra dựa theo xu hướng và sự thay đổi chỉ số dự đoán của các tổ chức lớn trong và ngoài nước. Cụ thể, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) gần đây đã điều chỉnh hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm nay xuống còn 0,8%, còn Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) vào tháng 6 vừa qua cũng hạ chỉ số này xuống còn 1%.Tuy nhiên, Quỹ Tiền tệ quốc tế đã nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2026 từ 1,4% lên 1,8%, cao hơn mức dự báo 1,6% của các tổ chức như Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, KDI và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). Tương tự, dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong năm 2026 của thế giới cũng được nâng từ 3% lên 3,1%; của nhóm các nước phát triển là 1,6%, tăng 0,1%.IMF nhận định do bất ổn chính trị trong nước và sự không chắc chắn về thương mại toàn cầu nên kinh tế của Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm không đạt được như dự kiến. Nền kinh tế trong nước dự kiến sẽ được phục hồi dần từ 6 tháng cuối năm đến sang năm, nhờ Chính phủ nới lỏng các chính sách liên quan đến ngân sách bổ sung đợt hai, cũng như sự cải thiện trong tâm lý tiêu dùng và đầu tư sau khi các bất ổn chính trị trong nước được giải quyết từ giữa quý II/2025.