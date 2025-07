Trong nước Ra mắt Nhóm điều tra chung giữa Viện Kiểm sát và Cảnh sát về thảm họa giẫm đạp Itaewon

Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc ngày 30/7 công bố đã chính thức ra mắt Nhóm điều tra chung phối hợp với Cơ quan Cảnh sát nhằm điều tra toàn diện về thảm họa giẫm đạp Itaewon ngày 29/10/2022, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi gây tổn thương lần hai đối với nạn nhân và gia quyến vụ thảm họa.



Động thái này diễn ra chỉ hai tuần sau khi Tổng thống Lee Jae Myung hôm 16/7 gặp gỡ các gia đình nạn nhân trong thảm họa giẫm đạp Itaewon, cam kết thành lập nhóm điều tra để làm rõ sự thật.



Nhóm điều tra chung sẽ tập trung điều tra toàn diện các vấn đề như nguyên nhân và hoạt động cứu hộ trong thảm kịch Itaewon, sự phù hợp trong công tác ứng phó, các vụ việc gây tổn thương lần hai đối với nạn nhân và gia quyến.



Nhóm điều tra gồm khoảng 20 thành viên, văn phòng đặt tại Viện Kiểm sát khu vực Tây Seoul, do công tố Ha Jun-ho đứng đầu. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Nhóm điều tra sẽ được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp bởi Bộ phận Hình sự của Viện Kiểm sát tối cao. Một quan chức Viện Kiểm sát tối cao nhấn mạnh đây sẽ là dịp để rà soát lại những vấn đề mang tính hệ thống trong cơ chế ứng phó thảm họa của quốc gia, từ đó xây dựng hệ thống phòng ngừa và ứng phó hiệu quả hơn nhằm bảo vệ tính mạng và an toàn của người dân.



Trước đó, Ủy ban điều tra đặc biệt về thảm họa giẫm đạp Itaewon ngày 29/10/2022 đã được thành lập vào tháng 9 năm ngoái, nhưng bị đánh giá là còn nhiều hạn chế trong việc xác minh sự thật do không có quyền cưỡng chế điều tra.