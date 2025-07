Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hai ngày liên tiếp không tuân theo lệnh triệu tập của Nhóm công tố viên đặc biệt

Photo : YONHAP News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đã gửi lệnh triệu tập điều tra đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vào lúc 10 giờ sáng ngày 30/7, nhưng ông Yoon tiếp tục vắng mặt ngày thứ hai liên tiếp.Phía ông Yoon cho biết ông không thể trình diện vì lý do sức khỏe, tương tự lần trước. Hiện tại, ông gặp khó khăn trong việc di chuyển và thậm chí là ngồi, nếu tình trạng này không cải thiện thì việc trình diện sau này cũng sẽ rất khó.Trong thời gian qua, cựu Tổng thống cũng không chịu trình diện tại phiên tòa xét xử hình sự và lệnh triệu tập của Nhóm điều tra đặc biệt về vụ thiết quân luật. Được biết, cựu Tổng thống vẫn chưa gửi bất kỳ tài liệu nào, kể cả văn bản chỉ định luật sư, cho Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ liên quan đến bà Kim Keon-hee. Xét thấy cựu Tổng thống không hề có ý định trình diện, Nhóm công tố viên chiều cùng ngày đã quyết định đề nghị Tòa án ban lệnh bắt ông Yoon.Trong trường hợp được Tòa án chấp thuận, Nhóm công tố viên đặc biệt đang xem xét bố trí trợ lý công tố viên đặc biệt và một công tố viên tới trại giam để phối hợp với cán bộ trại giam thi hành lệnh bắt.Trước đó, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật đã thực thi lệnh bắt tạm giam Tổng thống vào ngày 10/7 qua. Hiện ông Yoon đang bị giam tại trại tạm giam Seoul.Ban đầu, Nhóm công tố viên điều tra nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee có kế hoạch thẩm vấn ông Yoon về nghi ngờ nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng Sức mạnh quốc dân nếu ông Yoon chịu trình diện điều tra vào cùng ngày.Cựu Tổng thống bị cáo buộc đã giúp cựu nghị sĩ Kim Young-sun nhận được tiến cử từ đảng trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung diễn ra vào tháng 6/2022, đổi lấy việc được ông Myung Tae-kyun cung cấp miễn phí kết quả thăm dò dư luận trong cuộc bầu cử Tổng thống cùng năm. Ngoài ra, ông Yoon cũng bị cáo buộc vi phạm Luật bầu cử khi công bố thông tin sai sự thật liên quan tới nghi ngờ vợ mình là bà Kim Keon-hee can thiệp vào vụ thao túng giá cổ phiếu công ty Deutsch Motors.