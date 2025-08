Hiện tượng đêm nhiệt đới xảy ra trong tháng 7/2025 tại Seoul ghi nhận mức cao kỷ lục

Photo : KBS News

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc tiếp tục trải qua thêm một đêm nhiệt đới vào đêm ngày 30/7 và rạng sáng ngày 31/7, với nhiệt độ thấp nhất là 29,3 độ C. Thành phố Seoul trong tháng 7 đã trải qua 22 ngày xuất hiện hiện tượng đêm nhiệt đới, lập kỷ lục mới về số đêm nhiệt đới trong tháng 7 sau 117 năm kể từ khi bắt đầu quan trắc khí tượng vào năm 1908, vượt qua mức kỷ lục 21 đêm nhiệt đới liên tiếp được ghi nhận năm 1994.Nếu nhiệt độ tại thủ đô Seoul trong ngày 31/7 không giảm xuống dưới 29,3 độ C, thì mức kỷ lục cao nhất về nhiệt độ thấp nhất trong ngày từng được ghi nhận tại Seoul trong các tháng 7 cũng sẽ bị phá vỡ. Mức kỷ lục hiện tại là 29,2 độ C được ghi nhận vào ngày 23/7/2018.Mức độ nóng vào ban đêm trong tháng 7/2025 tại Seoul cũng được cho là nghiêm trọng hơn cả đợt nóng đỉnh điểm của thế kỷ XX vào tháng 7/1994, và đợt nóng tồi tệ nhất trong thế kỷ XXI vào năm 2018.Ngoài ra, nhiệt độ thấp nhất trong ngày 31/7 tại thành phố Incheon là 28,3 độ C, tại thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi) là 28,2 độ C; có khả năng lập kỷ lục mới trong tháng 7. Các khu vực khác như thành phố Dongducheon và Paju (tỉnh Gyeonggi) cũng lần lượt có mức nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 26,3 độ C và 25,8 độ C; thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong) là 28,4 độ C; ghi nhận mức cao thứ hai trong lịch sử các tháng 7.Nhiệt độ cao nhất ban ngày trong ngày 31/7 được dự báo dao động từ 31-37 độ C. Cụ thể, thành phố Seoul, Daejeon và Daegu là 36 độ C; thành phố Gwangju 35 độ C; thành phố Incheon và Ulsan là 33 độ C; thành phố Busan 32 độ C, còn thành phố Jeongeup (tỉnh Bắc Jeolla) lên tới 37 độ C.Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho biết từ ngày 1-29/7, nhiệt độ trung bình toàn quốc đạt 27 độ C, nhiệt độ cao nhất trung bình trong ngày là 31,8 độ C, mức cao thứ hai được ghi nhận trong tháng 7 kể từ năm 1973. Trong khi đó, nhiệt độ thấp nhất trung bình trong ngày là 23 độ C, đứng thứ ba trong lịch sử sau 23,3 độ C vào năm 1994 và 23,2 độ C vào 2024.Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 30/7 cũng cho biết từ ngày 15/5-29/7, tổng số ca mắc các bệnh do nắng nóng đã lên đến 2.768 người, trong đó có 13 trường hợp tử vong.