Khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2025 đạt gần 8,9 triệu người

Photo : YONHAP News

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 31/7 công bố số liệu cho biết Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm 2025 đã đón tổng cộng 8.825.967 lượt khách du lịch quốc tế. Đây là con số tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt khoảng 104,6% so với 6 tháng đầu năm 2019, thời điểm trước đại dịch COVID-19.Xét theo quốc gia, lượng khách du lịch từ Trung Quốc chiếm nhiều nhất với 2,53 triệu người. Tiếp đến là Nhật Bản với 1,62 triệu người, Đài Loan 860.000 du khách, Mỹ và Philippines ghi nhận lần lượt là 730.000 người và 310.000 khách. Ngược lại, số lượng người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài trong nửa đầu năm 2025 là 14,56 triệu người, tương đương 97% so với 6 tháng đầu năm 2019.Chỉ riêng trong tháng 6, lượng khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc đạt 1,62 triệu người, tăng 14,2% so với cùng kỳ một năm trước. Trong đó, du khách là người Trung Quốc chiếm nhiều nhất với 477.000 người, tiếp theo là Nhật Bản 287.000 người, Mỹ 166.000 người, Đài Loan 165.000 người và Hong Kong là 56.000 người. Còn số người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài trong tháng 6 là 2,23 triệu người.