Chủ tịch Quốc hội Bắc Triều Tiên tái khẳng định phát triển hạt nhân là để tự vệ

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên Pak In-chol ngày 30/7 (giờ địa phương) đã tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 diễn ra tại Thụy Sĩ. Tại đây, ông Pak một lần nữa tuyên bố rằng chính quyền miền Bắc theo đuổi phát triển hạt nhân như một hành động tự vệ nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Mỹ và các nước khác.Chủ tịch Pak nhấn mạnh công tác chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân của Mỹ và Hàn Quốc đã bước vào giai đoạn nghiêm trọng nhất. Chính điều này thúc ép Bình Nhưỡng phải thực thi mọi biện pháp cần thiết để đối phó với cuộc khủng hoảng địa chính trị.Ông Pak nhấn mạnh đối với Bắc Triều Tiên, một môi trường hòa bình và ổn định là điều cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc chủ động đối phó với các mối đe dọa an ninh là vấn đề sinh tử để bảo vệ chủ quyền, lợi ích an ninh và sự ổn định lãnh thổ của một quốc gia, đồng thời cũng là sự đóng góp tích cực cho hòa bình khu vực và thế giới. Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ chấp nhận sự áp đặt và hành vi ngang ngược của Mỹ và các thế lực tay sai hòng duy trì trật tự đơn cực theo chủ nghĩa bá quyền.Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik cũng có mặt tại hội nghị trên và lắng nghe bài phát biểu của người đồng cấp miền Bắc. Tuy nhiên, lãnh đạo Quốc hội hai nước đã không có cuộc gặp riêng nào.Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới do Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) tổ chức 5 năm một lần.