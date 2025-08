Bộ Thống nhất sẽ cấp phép toàn diện các đề nghị tiếp xúc dân sự với miền Bắc

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn báo giới vào ngày 31/7, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-yung cho biết ông đã phê duyệt dự thảo bãi bỏ "Hướng dẫn xử lý khai báo tiếp xúc dân sự với người dân Bắc Triều Tiên"Đây là một hướng dẫn nội bộ của Bộ Thống nhất, trong đó quy định về các tiêu chí mà cơ quan này có thể cấp phép hoặc từ chối đề nghị tiếp xúc với người dân miền Bắc căn cứ theo Luật giao lưu hợp tác liên Triều. Ví dụ như nếu có khả năng người tiếp xúc phía miền Bắc là gián điệp thì Bộ Thống nhất có thể từ chối đơn đề nghị.Bộ trưởng Chung nhấn mạnh trong thời gian qua, Hướng dẫn trên cho phép Chính phủ có thể tùy ý từ chối đơn đề nghị tiếp xúc dân sự với phía Bắc Triều Tiên. Với việc bãi bỏ hướng dẫn thì từ nay trở đi, Bộ Thống nhất sẽ cấp phép toàn diện cho các đơn đề nghị tiếp xúc dân sự với miền Bắc.Bộ trưởng chỉ ra rằng việc cho phép người dân hai miền Nam-Bắc được tự do tiếp xúc sẽ dẫn đến sự thấu hiểu lẫn nhau, cùng nhau phát triển. Quyết định này phản ánh triết lý của Tổng thống Lee Jae Myung về một Chính phủ dân chủ, nơi quyền lực thuộc về nhân dân.Mặt khác, Bộ trưởng Chung cho biết tại cuộc họp tuần sau, Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) sẽ xem xét về vấn đề điều chỉnh cuộc tập trận chung "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) của liên quân Hàn-Mỹ, dự kiến diễn ra từ trung tuần tháng 8. Trước đó, vấn đề này đã được thảo luận ở cuộc họp điều phối cấp Thứ trưởng của NSC hôm 29/7 nhưng nội dung cụ thể không được tiết lộ.