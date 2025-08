Thuế nhập khẩu ô tô Hàn Quốc vào Mỹ giảm còn 15%

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng Chính sách, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Yong-beom ngày 30/7 công bố Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ.Theo đó, mức thuế đối ứng mà Washington sẽ áp dụng với Seoul từ ngày 1/8 tới đây được giảm xuống 15% thay vì 25% như nội dung công bố ban đầu. Thuế ô tô, một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, cũng giảm xuống còn 15%. Về thuế quan dự kiến áp dụng trong thời gian tới với mặt hàng chíp bán dẫn và dược phẩm, Hàn Quốc dự kiến sẽ được đối xử công bằng, không bị bất lợi so với các nước khác.Ông Kim nhấn mạnh trong quá trình đàm phán, Chính phủ luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, nỗ lực đạt được một kết quả đôi bên cùng có lợi trong phạm vi có thể chấp nhận được. Dù thời gian eo hẹp và gặp không ít khó khăn, Chính phủ đã liên tục điều chỉnh chiến lược và cân nhắc kỹ lưỡng để đạt thỏa thuận có lợi cho cả hai nước.Điểm đáng chú ý nhất trong thỏa thuận lần này là việc hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong ngành đóng tàu. Quỹ hợp tác ngành đóng tàu Hàn-Mỹ trị giá 150 tỷ USD bao gồm việc hợp tác trong toàn bộ hệ sinh thái ngành đóng tàu, gồm đóng mới, bảo trì, sửa chữa và vận hành (MRO), cung ứng vật tư, thiết bị. Nếu các công ty Hàn Quốc, với thế mạnh về năng lực thiết kế và đóng tàu hàng đầu thế giới, hợp tác cùng doanh nghiệp Mỹ, với ưu thế về phần mềm, sẽ có thể tạo ra sức mạnh cộng hưởng lớn trong các lĩnh vực đóng tàu trong tương lai như tàu tự hành.Ngoài quỹ ngành đóng tàu, ông Kim cho biết Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ thành lập quỹ đầu tư vào Mỹ trị giá 200 tỷ USD, tập trung vào những lĩnh vực mà doanh nghiệp trong nước có năng lực cạnh tranh như chíp bán dẫn, điện hạt nhân, pin thứ cấp và sinh học. Xét về quy mô đầu tư, khả năng các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia với vai trò đối tác chiến lược của Mỹ là rất cao. Đây sẽ là cơ hội tốt cho những công ty quan tâm đến việc xúc tiến vào thị trường Mỹ.Chánh Văn phòng Kim nhấn mạnh để giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành quỹ, Chính phủ Mỹ sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận sản phẩm đầu ra từ dự án, các khoản đầu tư sẽ được tập trung cho những dự án hợp lý, khả thi về mặt thương mại.Theo ông Kim, rất khó để so sánh quy mô đầu tư vào Mỹ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc nếu chỉ dựa trên quy mô kinh tế, xét tới việc biện pháp thuế đối ứng lần này của Mỹ bắt nguồn từ mong muốn giảm thâm hụt thương mại. Nếu loại trừ quỹ đầu tư ngành đóng tàu quy mô 150 tỷ USD do doanh nghiệp tư nhân dẫn dắt, thì giá trị quỹ của Hàn Quốc chỉ còn 200 tỷ USD, bằng 36% so với Nhật Bản.Mặt khác, hai bên đã đạt được thỏa thuận là không mở cửa thêm thị trường gạo và thịt bò, một hạng mục mà Mỹ gây sức ép lớn với Hàn Quốc trong thời gian qua, do cân nhắc đến khía cạnh an ninh lương thực và tính nhạy cảm của ngành nông nghiệp Hàn Quốc.Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Kim lưu ý mức thuế đối ứng 15% vẫn là một thách thức, một môi trường thương mại khác biệt so với trước đây. Chính phủ sẽ tích cực hỗ trợ để các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.Mặt khác, về việc Tổng thống Donald Trump thông báo hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ sẽ được tổ chức trong vòng hai tuần tới, Văn phòng Tổng thống cho biết hai bên đang trao đổi về ngày tháng cụ thể thông qua các kênh ngoại giao. Dự kiến tại cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi nội dung cụ thể về khoản đầu tư vào Mỹ mà Hàn Quốc đã cam kết.