14 doanh nghiệp Hàn Quốc lọt vào danh sách 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới của tạp chí Fortune của Mỹ

Photo : YONHAP News

Tạp chí kinh doanh Fortune (Mỹ) ngày 29/7 đã công bố danh sách "Top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới năm 2025" (Fortune Global 500). Trong đó, có 14 doanh nghiệp Hàn Quốc góp mặt trong danh sách này, gồm hãng điện tử Samsung ở vị trí thứ 27 và hãng ô tô Hyundai ở vị trí thứ 68.Mỹ dẫn đầu danh sách với 138 doanh nghiệp, trong đó chuỗi siêu thị Walmart và Amazon tiếp tục giữ vững hai vị trí đầu bảng. Tiếp đến là Trung Quốc với 130 doanh nghiệp, gồm 124 công ty ở Trung Quốc đại lục và 6 doanh nghiệp từ Đài Loan. Tuy nhiên, không có doanh nghiệp nào từ Hong Kong lọt vào bảng xếp hạng lần này.Tổng doanh thu của các doanh nghiệp Trung Quốc có tên trong danh sách là khoảng 10.700 tỷ USD với lợi nhuận ròng trung bình khoảng 4,2 tỷ USD. Trong số các doanh nghiệp Trung Quốc ở top 10 thế giới, Tập đoàn lưới điện Trung Quốc (SGCC), doanh nghiệp Nhà nước và cũng là công ty điện lực lớn nhất thế giới, xếp vị trí thứ 3. Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) xếp thứ 5 và Tập đoàn hóa dầu Trung Quốc (Sinopec) đứng thứ 6.Tập đoàn Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất Trung Quốc, cũng đã quay trở lại top 100 doanh nghiệp hàng đầu thế giới sau hai năm vắng bóng, xếp ở vị trí thứ 83 với doanh thu 119,8 tỷ USD và lợi nhuận ròng 8,7 tỷ USD. Các doanh nghiệp internet của Trung Quốc đều được tăng thứ hạng nhờ duy trì được đà tăng trưởng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.Ngoài ra, các công ty vận hành nền tảng thương mại điện tử hoặc ứng dụng giao đồ ăn như JD.COM (xếp thứ 44), Alibaba (thứ 63), Tencent (thứ 116), Pinduoduo (thứ 266) và Meituan (thứ 327) cũng góp mặt trong bảng xếp hạng. Đặc biệt, Pinduoduo, công ty mẹ của ứng dụng mua sắm toàn cầu Temu, đã nhảy vọt 176 bậc so với thứ hạng lần đầu lọt vào danh sách năm ngoái, cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ.Khoảng 10 công ty trong lĩnh vực ô tô và phụ tùng ô tô của Trung Quốc cũng được xướng tên trong danh sách. Hãng sản xuất ô tô điện BYD của nước này xếp thứ 91, lần đầu tiên vượt qua hãng Tesla của Mỹ (xếp thứ 102) để vào top 100. Tuy nhiên, phần lớn các hãng xe ô tô Trung Quốc có thứ hạng thấp hơn so với năm ngoái.Trong số các doanh nghiệp của Đài Loan, hãng TSMC xếp thứ 126, tăng 11 bậc so với năm ngoái.Mặt khác, Nhật Bản có 38 doanh nghiệp góp mặt trong danh sách Fortune Global 500 lần này, tiêu biểu là hãng ô tô Toyota xếp thứ 15, hãng ô tô Honda ở vị trí thứ 59 và hãng Mitsubishi xếp thứ 79.