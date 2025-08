Sản xuất và tiêu dùng của Hàn Quốc trong tháng 6 tăng trong khi đầu tư giảm

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 6/2025" do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày công bố vào ngày 31/7, trong tháng trước, sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 1,2%, tiêu dùng tăng 0,5%, trong khi đầu tư giảm 3,7%.Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 6 đạt 113,8 điểm, tăng 1,2% so với tháng 5. Mặc dù sản xuất linh kiện điện tử giảm mạnh 18,9%, nhưng sản xuất chíp bán dẫn lại tăng 6,6%, ô tô tăng 4,2%, đưa toàn ngành công nghiệp chế tạo và khai khoáng tăng 1,6%.Sản xuất ngành dịch vụ, thể hiện sự tiêu dùng dịch vụ, tăng 0,5%. Trong đó lĩnh vực y tế, phúc lợi xã hội giảm 1,7%, nhưng lĩnh vực tài chính và bảo hiểm lại tăng 3,4%, khoa học, kỹ thuật chuyên môn tăng 1,6%.Doanh số bán lẻ, phản ánh tiêu dùng hàng hóa, tăng 0,5% so với tháng trước. Mặc dù doanh số hàng hóa lâu bền như ô tô giảm 1,6% nhưng doanh số hàng hóa ít bền như quần áo tăng 4,1%, hàng hóa không bền như mỹ phẩm tăng 0,3%.Đầu tư thiết bị tăng 1,7% ở nhóm máy móc như thiết bị sản xuất chíp bán dẫn, nhưng lại giảm mạnh tới 14,8% ở nhóm phương tiện vận tải khác, khiến tổng đầu tư thiết bị trong tháng 6 giảm 3,7% so với tháng 5.Tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công thực tế của doanh nghiệp xây dựng tăng 6,7% so với tháng 5. Mặc dù lĩnh vực xây dựng dân dụng giảm 2,8% nhưng lĩnh vực nhà ở và công trình tăng tới 10,3%.