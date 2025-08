Seoul và Washington bắt đầu thảo luận về lịch trình hội nghị thượng đỉnh

Photo : YONHAP News

Giới chức Hàn Quốc và Mỹ ngày 31/7 (giờ địa phương) đã bắt đầu công tác chuẩn bị, bao gồm việc thảo luận lịch trình cụ thể cho Hội nghị thượng đỉnh song phương đầu tiên kể từ khi Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung ra mắt.Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun cho biết hai bên đang trao đổi về ngày tháng tổ chức hội nghị thượng đỉnh, nhất trí sẽ xây dựng khung nghị sự cho hội nghị ở cấp chuyên viên.Một quan chức cấp cao trong Chính phủ cho biết có thể sẽ mất thêm thời gian để hai bên ấn định lịch trình cụ thể cho hội nghị thượng đỉnh. Về chương trình nghị sự, quan chức này khẳng định hai nước đã đồng thuận về cách thức nâng cấp quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ thành một liên minh toàn diện, hướng tới tương lai.Bài toán đặt ra với Tổng thống Lee Jae Myung lúc này là phải xây dựng một chiến lược chi tiết để đối phó với Tổng thống Donald Trump, người được mệnh danh là "bậc thầy đàm phán". Hội nghị thượng đỉnh tới sẽ bao quát toàn bộ các vấn đề, không chỉ ở lĩnh vực kinh tế, thương mại mà còn cả ngoại giao, an ninh, nên chắc chắn sẽ gian nan hơn rất nhiều.Nếu hội nghị được tổ chức sớm, hai nước sẽ có thể xác định rõ một cách nhanh chóng những nội dung cụ thể trong đàm phán thuế quan, loại bỏ bất ổn kinh tế, đồng thời thúc đẩy khởi động ngoại giao thượng đỉnh bị trì hoãn suốt thời gian qua. Một số ý kiến cho rằng Chính phủ Hàn Quốc nên bình tĩnh xem xét các nghị sự chính và lập chiến lược kỹ lưỡng từ nay cho tới trước khi diễn ra hội nghị.Đặc biệt, dự kiến lãnh đạo hai nước sẽ chính thức thảo luận về các hạng mục an ninh, không được bao gồm trong thỏa thuận thuế quan vừa rồi trong hội nghị tới. Nhiều khả năng Washington sẽ đặt vấn đề về việc nâng ngân sách quốc phòng, nhập vũ khí từ Mỹ, điều chỉnh vai trò của lực lượng quân đồn trú tại Hàn Quốc cho phù hợp với sự thay đổi môi trường an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.