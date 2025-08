Tổng thống Mỹ ký Sắc lệnh hành chính điều chỉnh thuế đối ứng với 69 chủ thể kinh tế

Photo : YONHAP News

Vào chiều ngày 31/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký Sắc lệnh hành chính về điều chỉnh thuế đối ứng theo từng quốc gia dựa trên kết quả đàm phán trong thời gian qua.Trong phụ lục đi kèm ghi rõ mức thuế đối ứng áp với hàng hóa Hàn Quốc là 15%, giảm 10% so với công bố ngày 2/4 là 25%, đúng như thỏa thuận đạt được giữa hai nước.Kể từ sau khi công bố thuế đối ứng, Tổng thống Trump đã hai lần hoãn áp thuế để tiến hành đàm phán với một số quốc gia mong muốn hạ thuế suất. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ áp thuế đối ứng từ ngày 1/8.Sắc lệnh lần này đóng vai trò chỉ đạo các cơ quan liên quan của Mỹ triển khai nội dung đã thỏa thuận với các đối tác thương mại. Mức thuế điều chỉnh sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 0 giờ 01 phút ngày 7/8 (giờ Mỹ). Theo hãng tin AFP (Pháp), một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết việc trì hoãn áp thuế nhằm tạo điều kiện để cơ quan hải quan nước này có đủ thời gian chuẩn bị triển khai hệ thống thuế mới.Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU), những đối tác đã đạt được thỏa thuận với Mỹ trước Hàn Quốc, được giảm thuế xuống 15%. Một số quốc gia khác cũng được Washington hạ thuế suất như Việt Nam còn 20%, Indonesia 19% và Philippines 19%, Đài Loan 20%.Ngược lại, một số nước vẫn bị áp thuế cao do điều kiện đàm phán đưa ra chưa đủ để giải quyết "tình trạng khẩn cấp quốc gia" của Mỹ, như Ấn Độ 25% và Brazil 50%. Đặc biệt, hàng hóa được trung chuyển qua nước thứ ba để né thuế sẽ phải chịu thêm 40% thuế bổ sung, áp dụng với mọi quốc gia.Trong phụ lục trên nêu ra mức thuế ứng áp dụng với 69 chủ thể kinh tế, gồm 68 nước và Liên minh châu Âu (EU). Theo Nhà Trắng, những nước Mỹ đang có thặng dư thương mại sẽ bị áp mức thuế 10%, trong khi các nước mà Mỹ bị thâm hụt thương mại sẽ chịu thuế từ 15% trở lên. Trong số này, có ba nước chịu thuế suất 10% trong đó có Anh, 40 nước bị đánh thuế 15%, 26 nước bị áp thuế trên 15%. Trung Quốc, Canada và Mexico, ba đối tác thương mại lớn của Mỹ, không nằm trong danh sách Sắc lệnh lần này do đã được áp thuế theo các sắc lệnh riêng trước đó.