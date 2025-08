Kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc tăng gần 6% trong tháng 7/2025

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/8 công bố báo cáo "Xu hướng xuất nhập khẩu tháng 7/2025", trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu tháng trước đạt 60,82 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái.Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng tháng của Hàn Quốc từng giảm 1,3% trong tháng 5, nhưng đã chuyển sang xu hướng tăng trưởng từ tháng 6 với mức tăng 4,3% và tiếp tục duy trì đà tăng trong tháng 7.Kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn trong tháng trước đạt 14,71 tỷ USD, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận mức cao kỷ lục trong các tháng 7. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu ô tô sang Mỹ bị sụt giảm do chịu ảnh hưởng bởi mức thuế 25% của Chính phủ Mỹ, nhưng vẫn đạt 5,83 tỷ USD, tăng 8,8% so với tháng 7/2024 nhờ đà tăng trưởng tại các thị trường như Liên minh châu Âu (EU) và khu vực Trung Nam Mỹ, cũng như duy trì đà tăng trưởng hai tháng liên tiếp.Xét theo từng quốc gia, xuất khẩu sang Mỹ vẫn đạt 10,33 tỷ USD, tăng 1,4% dù phải chịu tác động từ chính sách thuế quan. Nguyên nhân là do dù kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng bị áp thuế cao như thép và phụ tùng ô tô có sự sụt giảm, song xuất khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin như chíp bán dẫn và mỹ phẩm vẫn đạt được kết quả tích cực.Xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, giảm 3% xuống còn 11,05 tỷ USD. Ngược lại, xuất khẩu sang các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng mạnh 10,1%, đạt 10,91 tỷ USD, nhờ sự thuận lợi trong xuất khẩu chíp bán dẫn.Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc trong tháng 7 đạt 54,21 tỷ USD, tăng 0,7% so với một năm trước. Cán cân thương mại tháng vừa qua thặng dư 6,61 tỷ USD. Trừ tháng 1 năm nay, cán cân thương mại đã ghi nhận thặng dư liên tục kể từ tháng 6/2023.Chính phủ Hàn Quốc cho biết sau khi kết thúc đàm phán về thuế quan, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với môi trường thách thức và có nhiều khác biệt so với trước đây, nhấn mạnh sẽ tập trung đa dạng hóa sản phẩm và thị trường xuất khẩu.