Quan chức Thượng viện Mỹ khẳng định duy trì lực lượng quân đồn trú tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Nhân chuyến thăm Washington, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun ngày 31/7 (giờ địa phương) đã lần lượt có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Quân sự Thượng viện Roger Wicker và Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Thượng viên Jim Risch (đảng Cộng hòa).Ngoại trưởng Cho khẳng định Chính phủ mới của Tổng thống Lee Jae Myung sẽ thúc đẩy hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực khoa học công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) và chíp bán dẫn, bên cạnh hợp tác an ninh và kinh tế. Ông Cho nhấn mạnh hai nước đồng minh Hàn-Mỹ sẽ chủ động đối phó với môi trường an ninh khu vực đang thay đổi nhanh chóng, dựa trên ba trụ cột hợp tác chính là an ninh, kinh tế và khoa học công nghệ.Đáp lại, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Thượng viện Wicker chỉ ra rằng Mỹ cần hợp tác với các đồng minh để răn đe và đối phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh trong khu vực. Quan chức này tái khẳng định cam kết của Washington trong việc hỗ trợ phòng thủ cho Seoul, trong đó có việc duy trì lực lượng quân đồn trú để đối phó với Bắc Triều Tiên.Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Risch nhấn mạnh rằng trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực đang thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là việc Bắc Triều Tiên cử quân hỗ trợ Nga, sự ủng hộ của hai đảng tại Quốc hội Mỹ đối với liên minh Hàn-Mỹ vẫn luôn vững chắc và không thay đổi. Washington sẽ tiếp tục duy trì hợp tác an ninh với Seoul, trong đó có việc giữ nguyên lực lượng quân đồn trú tại Hàn Quốc.Những phát biểu trên của giới chức Mỹ được đưa ra trong bối cảnh một số ý kiến nhận định rằng Mỹ sẽ theo đuổi "tính linh hoạt chiến lược", mở rộng phạm vi hoạt động của quân đồn trú tại Hàn Quốc khi xảy ra tình huống nguy cấp trên eo biển Đài Loan.Mặt khác, một quan chức cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc khi trả lời phóng viên tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Washington hôm 31/7 (giờ địa phương) đã phát biểu rằng vai trò và tính chất của lực lượng quân đồn trú Mỹ có thể thay đổi bởi nhiều yếu tố khác nhau, như sự thay đổi tình hình quốc tế, sự thay đổi của công nghệ, sự mở rộng vai trò chiến lược của Trung Quốc.Kể từ sau khi Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau Hàn-Mỹ được ký kết vào năm 1953, quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc chủ yếu đóng vai trò ngăn chặn và đối phó với mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.