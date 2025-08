Ngoại trưởng Hàn-Mỹ tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun ngày 31/7 (giờ địa phương) đã có cuộc hội đàm đầu tiên với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio tại Washington (Mỹ) kể từ sau khi nhậm chức.Tại đây, Ngoại trưởng hai nước đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên và thực thi đầy đủ các biện pháp cấm vận quốc tế, cũng như bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự gia tăng hợp tác quân sự Nga-Triều. Seoul và Washington còn thảo luận về tầm quan trọng của việc phát triển hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật nhằm duy trì năng lực răn đe và sức phục hồi trước các mối đe dọa an ninh trong khu vực.Quan chức hai nước cũng nhấn mạnh việc duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan là yếu tố không thể thiếu đối với an ninh và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế. Hai nước nhận định sự vững chắc không đổi của đồng minh Hàn-Mỹ đã đóng vai trò then chốt trong việc duy trì hòa bình, an ninh và thịnh vượng trên bán đảo Hàn Quốc cũng như khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong suốt hơn 70 năm qua.Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ đã nhất trí tiếp tục củng cố đồng minh song phương thông qua tư thế phòng thủ chung vững chắc và liên tục cung cấp năng lực răn đe mở rộng. Ngoài ra, Hàn Quốc và Mỹ cũng thảo luận về các nỗ lực thúc đẩy thịnh vượng chung, bao gồm tăng cường chuỗi cung ứng và hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ then chốt và mới nổi.Mặt khác, Ngoại trưởng Cho và ông Rubio còn hoan nghênh thỏa thuận thương mại song phương mà hai nước đã đạt được trước đó, cũng như chuyến thăm Washington sắp tới của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Quan chức hai bên được cho là đã điều chỉnh lịch trình và chương trình nghị sự cho chuyến thăm Mỹ của ông Lee, nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ đầu tiên kể từ khi Chính phủ mới của Hàn Quốc ra mắt.