Liên quân Hàn-Mỹ xem xét điều chỉnh cuộc tập trận chung UFS trong tháng 8

Photo : YONHAP News

Giới chức quân đội ngày 1/8 cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang cân nhắc phương án hoãn một phần cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) sẽ diễn ra từ trung tuần tháng này.Cụ thể, hai bên sẽ vẫn tiến hành cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính (CPX), nhưng sẽ hoãn một số cuộc tập trận cơ động ngoài trời (FTX) sang tháng sau do thời tiết nắng nóng.Các cơ động ngoài trời quy mô cấp trung đoàn trong khuôn khổ cuộc tập trận UFS từng bị tạm ngưng kể từ năm 2018 dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in, nhưng được khôi phục từ năm 2022 sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol lên nhậm chức.Thông thường, có khoảng 30-40 cuộc huấn luyện FTX được tiến hành, trong đó khoảng hơn 10 cuộc dự kiến sẽ bị hoãn trong cuộc tập trận UFS sắp tới. Đồng thời, Seoul và Washington cũng được cho là sẽ hạn chế tối đa việc công khai thông tin về các nội dung tập trận cơ động ngoài trời vẫn triển khai theo kế hoạch.Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ cho biết mọi quyết định liên quan tới cuộc tập trận sẽ được đưa ra dựa trên quy trình tham vấn chặt chẽ giữa hai nước. Mặc dù lấy lý do là thời tiết nắng nóng, nhưng dường như hai bên đã cân nhắc tới việc Bắc Triều Tiên liên tục phản đối mạnh mẽ các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ gần đây.Tân Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young mới đây cho biết sẽ đề xuất với Chính phủ điều chỉnh cuộc tập trận chung với Mỹ. Được biết, nội bộ Chính phủ cũng đang thảo luận về vấn đề này.