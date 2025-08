Tồn tại nhiều điểm khác biệt trong tuyên bố về thỏa thuận thuế quan của Seoul và Washington

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Mỹ ngày 30/7 đã đạt được thỏa thuận thuế quan, chỉ hai ngày trước khi chính sách thuế đối ứng 25% của Washington có hiệu lực. Tuy nhiên, hai nước mới chỉ đạt được thỏa thuận ở phần khung lớn, chưa đạt được sự đồng thuận ở những hạng mục chi tiết và cần phải đàm phán thêm.Cụ thể, Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ nhập khẩu năng lượng từ Mỹ gồm khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trị giá 100 tỷ USD trong vòng 4 năm, còn Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick lại nhắc đến thời hạn là ba năm rưỡi. Ngoài ra, Hàn Quốc đã cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, nhưng ông Lutnick lại cho biết 90% lợi nhuận đầu tư tại Mỹ sẽ thuộc về Washington. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc giải thích điều này có thể được hiểu là phần lợi nhuận đó sẽ được tái đầu tư tại Mỹ.Những điểm khác biệt trong phát biểu của hai bên dự kiến sẽ được đưa ra trong các cuộc đàm phán bổ sung sắp tới. Chính phủ Hàn Quốc cho biết hai nước sẽ tiếp tục tham vấn kỹ thuật về vấn đề cải thiện quy trình kiểm dịch đối với một số sản phẩm nông nghiệp và nới lỏng tiêu chuẩn an toàn cho xe ô tô sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, không phải mặt hàng nào cũng được đưa vào thỏa thuận lần này. Điều này dự kiến sẽ tạo ra những ảnh hưởng xấu trong thời gian tới.Mặt hàng thép và nhôm, từng phải chịu mức thuế 50%, sẽ tiếp tục bị đánh mức thuế cao do không được điều chỉnh trong thỏa thuận vừa rồi. Chính phủ Hàn Quốc đã đề nghị Mỹ giảm thuế, nhưng Tổng thống Donald Trump được cho là đã không đồng thuận với đề xuất này. Trong khi đó, Nhật Bản, đối thủ cạnh tranh của Hàn Quốc, không bị đánh thuế vì đã mua lại công ty thép US Steel (Mỹ). Điều này có thể làm gia tăng lo ngại của các doanh nghiệp Hàn Quốc.Mặt khác, các quy định về lĩnh vực công nghệ lớn (Big Tech) và nền tảng số như Luật nền tảng trực tuyến của Seoul mà Washington liên tục chỉ trích, cũng có khả năng bị đưa trở lại bàn đàm phán trong thời gian tới.