Lục quân New Zealand lần đầu cử quân tới Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc ngày 1/8 cho biết một trung đội Bộ binh của Lục quân New Zealand gồm 35 binh sĩ sẽ được bố trí đến Sư đoàn Bộ binh 2 Lục quân Mỹ. Dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, trong vòng 90 ngày tới, đơn vị này sẽ tham gia huấn luyện tại nhiều cơ sở ở Hàn Quốc, bao gồm Trung tâm Huấn luyện chiến đấu Hàn Quốc (KCTC) ở tỉnh Gangwon.Đây là lần đầu tiên một đơn vị Bộ binh của Lục quân New Zealand trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu trực tiếp tham gia huấn luyện phối hợp với quân đội Hàn Quốc và Mỹ. Dự kiến trong năm sau, New Zealand sẽ cử tiếp một trung đội thứ hai tới huấn luyện phối hợp với Thủy quân lục chiến Hàn Quốc.Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc hoan nghênh việc Lục quân New Zealand điều động binh sĩ tới Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện này sẽ hỗ trợ cho sứ mệnh của Liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc.Trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), New Zealand đã cử hơn 6.000 binh sĩ tham chiến. Từ năm 1998 đến nay, nước này vẫn định kỳ cử quân tham gia hoạt động của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc và Ủy ban đình chiến của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc.