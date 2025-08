Tòa án Hàn Quốc ban lệnh bắt tạm giam cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul của Hàn Quốc ngày 1/8 đã ban lệnh bắt tạm giam cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min với cáo buộc là đồng phạm tham gia thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong vụ nổi loạn.Cựu Bộ trưởng Lee là thành viên Nội các thứ hai dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị bắt giam vì liên quan đến vụ thiết quân luật, sau cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun. Tòa án cho biết lý do ban lệnh bắt tạm giam là do lo ngại ông Lee tiêu hủy chứng cứ.Cựu Bộ trưởng Lee bị cáo buộc đã truyền đạt chỉ thị của cựu Tổng thống Yoon tới Cơ quan Cảnh sát quốc gia và Cơ quan phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc, yêu cầu cắt điện và nước của các hãng truyền thông vào đêm thiết quân luật 3/12 năm ngoái. Ngoài ra, cựu quan chức này còn bị cáo buộc đã khai man tại Tòa án Hiến pháp vào hồi tháng 2. Ông Lee đã luôn bác bỏ các cáo buộc trên, ngay cả trong phiên tòa xem xét lệnh bắt tạm giam chiều hôm 31/7.Tuy nhiên, Nhóm công tố đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật đã thu thập được đoạn video từ hệ thống camera giám sát của Văn phòng Tổng thống, ghi lại cảnh ông Lee trực tiếp kiểm tra một tài liệu được cho là có chứa nội dung về việc cắt điện và nước.Các công tố viên vào ngày 28/7 vừa qua đã đệ đơn yêu cầu Tòa án ban lệnh bắt tạm giam cựu Bộ trưởng Lee Sang-min, kèm theo bản kiến nghị dài khoảng 300 trang và hơn 160 trang trình chiếu để chứng minh tính cần thiết của việc ban lệnh bắt cựu quan chức này.Với quyết định trên của Tòa án, cuộc điều tra về cáo buộc đồng phạm trong vụ nổi loạn đối với cựu Thủ tướng Han Duck-soo và các thành viên Nội các có liên quan khác dự kiến sẽ được đẩy nhanh hơn nữa.