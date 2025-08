Nhóm công tố viên đặc biệt thực thi lệnh bắt đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol không thành

Photo : YONHAP News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee sáng ngày 1/8 đã cử nhân lực tới trại tạm giam Seoul để thực thi lệnh bắt cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Tuy nhiên, nỗ lực bắt giữ ông Yoon kéo dài hai tiếng đồng hồ đã bất thành do ông quyết liệt phản kháng.Trước đó, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật cũng đã nhiều lần nỗ lực cưỡng chế áp giải ông Yoon tới phòng điều tra nhưng cũng không thành công.Hiện tại, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra bà Kim Keon-hee đang triệu tập điều tra đối tượng "môi giới chính trị" Myung Tae-kyun, nhân vật trung tâm trong nghi ngờ bà Kim can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng Sức mạnh quốc dân trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung cùng năm. Ông Myung bị nghi ngờ đã cung cấp miễn phí kết quả thăm dò ý kiến cho vợ chồng cựu Tổng thống trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022, đổi lại được ông Yoon can thiệp gây sức ảnh hưởng giúp cựu nghị sĩ Kim Young-sun nhận được sự tiến cử từ đảng Sức mạnh quốc dân.Mặt khác, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ thủy quân lục chiến đã thu thập được chiếc điện thoại chống nghe lén của bà Kim Keon-hee. Dựa trên lịch sử cuộc gọi của chiếc điện thoại, Nhóm sẽ làm rõ nghi ngờ cựu Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1 Thủy quân lục chiến Lim Sung-geun, bị can trong vụ án, nhờ vả bà Kim "chạy tội".