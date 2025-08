Doanh số của hãng ô tô Hyundai và Kia tại Mỹ tăng mạnh trong tháng 7 bất chấp chính sách thuế quan

Photo : YONHAP News

Chi nhánh hãng ô tô Hyundai của Hàn Quốc tại Mỹ ngày 1/8 (giờ địa phương) cho biết doanh số của hãng tại thị trường này trong tháng 7 vừa qua đạt được 79.543 chiếc, tăng 15% so với 69.202 chiếc vào cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán lẻ dành cho người tiêu dùng đạt 73.064 chiếc, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.Dòng xe thân thiện với môi trường, bao gồm cả xe ô tô điện, chiếm 32% tổng doanh số bán lẻ. Trong khi đó, doanh số bán lẻ mẫu xe điện Ioniq 5 tăng mạnh tới 71%. Kết quả này được cho là do người tiêu dùng Mỹ đã nhanh chóng mua xe ô tô điện trước khi chính sách ưu đãi thuế cho xe ô tô điện tại Mỹ dự kiến kết thúc vào cuối tháng 9.Ngoài ra, các mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) như Santa Fe và Palisade cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh số bán lẻ lần lượt là 54% và 59%. Đặc biệt, mẫu xe lai chạy bằng cả xăng và điện Santa Fe Hybrid tăng tới 152%, đạt mức cao kỷ lục.Mặt khác, công ty bán lẻ ô tô Kia tại Mỹ cũng cho biết đã bán được 71.123 xe tại Mỹ trong tháng 7, tăng 12% so với 63.580 chiếc vào cùng kỳ năm trước. Doanh số bán lẻ của Kia cũng tăng 9%, lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay trong các tháng 7.Các dòng xe thân thiện môi trường và SUV đã góp phần quan trọng vào kết quả này, với mức tăng lần lượt là 14% và 12%. Hãng trong tháng 7 đã bán được 1.737 chiếc xe ô tô điện EV9 phiên bản năm 2026 mới được ra mắt, tăng 90% so với tháng trước. Doanh số bán các mẫu xe chủ lực như Soul cũng tăng 36%, Carnival tăng 30%, K5 tăng 25%, còn Telluride, Sportage và Sorento cũng lần lượt tăng 15%, 14% và 11% nhờ có được sự ưa chuộng của người tiêu dùng.Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đầu tháng 4/2025 đã áp thuế 25% đối với xe ô tô nhập khẩu và mở rộng áp dụng mức thuế tương tự đối với phụ tùng ô tô sản xuất từ nước ngoài vào tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, hãng Hyundai và Kia vẫn giữ nguyên giá bán và tự chịu phần chi phí phát sinh do thuế quan.