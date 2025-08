Chính phủ Hàn Quốc trao tặng Huân chương quốc dân hạng hai Moran cho cụ bà Yang Geum-deok

Photo : YONHAP News

Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc ngày 2/8 đã tìm đến bệnh viện điều dưỡng Sejong tại thành phố Gwangju để trao tặng Huân chương Moran cho cụ bà Yang Geum-deok, một nạn nhân bị cưỡng ép lao động trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng.Huân chương quốc dân là một trong những huân chương cao quý nhất của Hàn Quốc dành cho những người có công trong phát triển quốc gia và xã hội, gồm 5 hạng. Trong đó Huân chương Moran là huân chương hạng hai. Lần trao huân chương này nhằm ghi nhận những đóng góp của bà Yang trong việc bảo vệ nhân quyền suốt nhiều thập kỷ qua, và được trao dưới danh nghĩa của Tổng thống Lee Jae Myung, Thủ tướng Kim Min-seok và Bộ trưởng Hành chính và an toàn Yoon Ho-jung.Trưởng Văn phòng Ủy ban Nhân quyền quốc gia tại khu vực Gwangju Yook Seong-cheol đã thay mặt Tổng thống đọc quyết định và trực tiếp trao Huân chương. Ông Yook cho biết cụ bà Yang vào năm 2022 từng được đề cử nhận Huân chương Moran, nhưng việc trao huân chương đã bị dừng lại ngay trước khi trình lên cuộc họp cấp Thứ trưởng, do Bộ Ngoại giao cho rằng chưa có được sự đồng thuận giữa các ban ngành hữu quan. Sau nhiều cuộc thảo luận, cụ bà Yang cuối cùng đã được trao Huân chương Moran sau ba năm chờ đợi.Cụ bà Yang sinh năm 1929 tại thành phố Naju, tỉnh Nam Jeolla. Bà đã bị cưỡng ép đưa sang Nhật Bản vào năm 1944 khi mới 15 tuổi và bị buộc phải làm việc tại nhà máy sản xuất máy bay của công ty công nghiệp nặng Mitsubishi tại thành phố Nagoya nước này. Từ năm 1992, cụ bà đã khởi kiện Chính phủ Nhật Bản yêu cầu bồi thường thiệt hại và trong suốt hơn 30 năm qua, bà đã liên tục đấu tranh đòi chính quyền Nhật Bản bồi thường và xin lỗi các nạn nhân bị cưỡng ép lao động.Năm 2022, cụ bà Yang từng được chọn là người nhận giải thưởng nhân quyền của Hàn Quốc, tương đương với Huân chương Moran, nhờ đóng góp trong phong trào khôi phục quyền lợi cho các nạn nhân thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng, nhưng do sự phản đối của Bộ Ngoại giao, việc trao huân chương đã bị hủy bỏ.