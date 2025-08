Tổng thống Lee Jae Myung đề cập tới vấn đề quá khứ với Việt Nam trong cuộc họp Nội các

Photo : YONHAP News

Theo biên bản cuộc họp Nội các lần thứ 26 diễn ra vào ngày 19/6 được Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc công bố trong tháng này, Tổng thống Lee Jae Myung đã có phát ngôn liên quan tới vụ quân đội Hàn Quốc thảm sát dân thường trong chiến tranh Việt Nam.Tổng thống nhấn mạnh trong khi Hàn Quốc lúc nào cũng yêu cầu Nhật Bản phải "xin lỗi", "bồi thường" về các vấn đề lịch sử, nhưng đến chính mình lại đang phủ nhận không phải là người gây hại trong vụ việc liên quan đến Việt Nam trong quá khứ. Ông Lee đặt câu hỏi chẳng phải người dân Việt Nam cũng đang yêu cầu một lời xin lỗi hay sao; nhấn mạnh "phải làm hết sức có thể với Việt Nam".Bộ trưởng Ngoại giao khi đó là ông Cho Tae-yul đã trả lời rằng Chính phủ tiền nhiệm cũng đã bày tỏ ý định xin lỗi nhưng Chính phủ Việt Nam đã từ chối, vì cho rằng quan hệ Hàn-Việt nên hướng tới tương lai, chứ không cần phải xin lỗi chính thức về các vấn đề quá khứ. Ông Cho cho biết thêm cũng có một số vụ việc người dân kiến nghị cá nhân hoặc đang trong quá trình xử lý, nhưng Chính phủ không can thiệp vào các trường hợp đó.Bên cạnh đó, Tổng thống Lee cũng đưa ra ý tưởng là nên tiếp nhận nhiều lao động hơn từ phía Việt Nam như một hình thức ưu đãi trên phương diện nhân đạo, do nguồn cung lao động Việt Nam là rất dồi dào. Theo ông Lee, thời đại mà Việt Nam phải nhờ cậy Hàn Quốc sẽ không còn kéo dài lâu, nên ngay từ bây giờ hãy làm những điều có thể làm.