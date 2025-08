Gần 2.500 người phải sơ tán do mưa lớn tại khu vực miền Nam Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 4/8 cho biết tính đến 4 giờ 30 sáng cùng ngày, đợt mưa lớn tập trung ở khu vực miền Nam vào một ngày trước đã khiến 1.836 hộ gia đình với 2.523 người tại 27 quận, huyện thuộc 6 tỉnh, thành phố gồm thành phố Busan, thành phố Gwangju, tỉnh Nam Chungcheong, tỉnh Nam Jeolla, tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang phải sơ tán tạm thời.Trong đó, 1.820 hộ với 2.498 người vẫn chưa thể trở về nhà và đang lưu trú tại các điểm sơ tán gần nơi cư trú. Xét đến lượng mưa tích lũy từ 0 giờ ngày 3/8 đến 5 giờ sáng ngày 4/8, huyện Muan (tỉnh Nam Jeolla) là khu vực hứng chịu mưa nhiều nhất, với lượng mưa lên tới 289,6 mm. Tại khu vực này, mưa lớn cực đoan đã trút xuống với 142,1 mm mỗi giờ, khiến chính quyền phải ban cảnh báo chú ý nguy cơ sạt lở đất.Ủy ban này cho biết hiện chưa ghi nhận thiệt hại lớn về người hay cơ sở vật chất do đợt mưa này. Tuy nhiên, cơ quan này đang xác minh liệu trường hợp một người đàn ông ngoài 60 tuổi tử vong tại huyện Muan tối ngày 3/8 có phải do thiên tai gây ra hay không. Người này được tìm thấy trong tình trạng ngừng tim sau khi bị nước cuốn trôi vào khoảng 8 giờ tối ngày 3/8.Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc vào 11 giờ tối ngày 3/8 đã khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương giai đoạn hai. Các ban ngành hữu quan và chính quyền địa phương cũng được yêu cầu kiểm soát các khu vực nguy hiểm, và thực hiện sơ tán người dân kịp thời tại những nơi được ban hành cảnh báo mưa lớn.Cảnh báo mưa lớn đã được dỡ bỏ tại khu vực thành phố Gwangju và vùng Honam (bao gồm tỉnh Bắc và Nam Jeolla, thành phố Gwangju), hai nơi có mưa lớn vào ngày hôm trước. Tuy nhiên, các cảnh báo vẫn còn hiệu lực tại tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, tỉnh Bắc Chungcheong, nên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương kêu gọi các địa phương tiếp tục thực hiện những biện pháp phòng ngừa thiệt hại.