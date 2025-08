Photo : YONHAP News

Theo nội dung công bố vào ngày 3/8 (giờ địa phương) của trang xếp hạng âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ), album nhạc phim gốc (OST) của phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ K-pop) phát trên nền tảng Netflix đã xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard 200.Trong khi đó, album thứ tư của nhóm nhạc Hàn Quốc Tomorrow X Together (TXT) mang tên “The Name Chapter: TOGETHER” vừa mới ra mắt hồi tháng 7 xếp ở vị trí thứ ba.Album nhạc phim của “KPop Demon Hunters” từng lần đầu ra mắt ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Billboard 200 vào cuối tháng 6, sau đó liên tục thăng hạng trong các tuần tiếp theo.Đối với nhóm TXT, đây là lần thứ 7 nhóm lọt vào Top 10 bảng xếp hạng Billboard 200. Album “The Name Chapter: TOGETHER” đã ghi nhận tổng cộng 65.000 đơn vị album trong đợt thống kê xếp hạng lần này của Billboard.