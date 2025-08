Quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tháng 7/2025 tăng hơn 1,1 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 5/8 công bố báo cáo cho biết tính đến cuối tháng 7 vừa qua, quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt 411,33 tỷ USD, tăng 1,13 tỷ USD so với một tháng trước đó.Kết quả này phản ánh việc Chính phủ trong tháng 6 đã phát hành trái phiếu ổn định ngoại hối bằng euro trị giá 1,4 tỷ euro (1,6 tỷ USD). Đây là đợt phát hành trái phiếu ổn định ngoại hối đầu tiên kể từ khi Chính phủ mới của Hàn Quốc ra mắt, cũng như là đợt phát hành lớn nhất và đạt mức cao nhất tính theo đồng euro kể từ năm 2014. Mặc dù giá trị quy đổi từ các đồng tiền khác như đồng euro và đồng yên sang đồng USD suy giảm do giá trị đồng USD tăng lên trong tháng trước, nhưng quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc vẫn tăng nhờ vào việc phát hành trái phiếu ổn định ngoại hối.Chỉ số đồng đô-la Mỹ (DXY), chỉ số đo lường biến động của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, đã tăng 2,5% trong tháng 7. Xét theo cơ cấu dự trữ ngoại hối, chứng khoán đạt 365,06 tỷ USD, tăng 6,56 tỷ USD so với tháng 6 và chiếm 88,8% tổng quy mô dự trữ ngoại hối.Tính đến cuối tháng 6, Hàn Quốc đứng thứ 10 thế giới về quy mô dự trữ ngoại hối.