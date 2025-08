Cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee chuẩn bị phải trình diện điều tra

Photo : KBS News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đã gửi thông báo yêu cầu bà Kim trình diện tại văn phòng của Nhóm ở Gwanghwamun vào lúc 10 giờ sáng ngày 6/8.Bà Kim đang bị cáo buộc có dính líu tới vụ thao túng giá cổ phiếu công ty Deutsch Motors. Dự kiến vào sáng ngày mai, cựu Đệ nhất phu nhân sẽ phải đối mặt với ống kính truyền thông.Trước đó, bà Kim đã viện lý do sức khỏe, khó có thể trình diện điều tra trong thời gian dài, đề nghị Nhóm công tố viên đặc biệt chia nhỏ các cáo buộc để tiến hành thẩm vấn riêng hoặc kết thúc trước 6 giờ tối. Tuy nhiên, Nhóm công tố viên đặc biệt tuyên bố sẽ áp dụng tiêu chuẩn tương tự với các bị can thông thường khi thẩm vấn bà Kim. Do khối lượng điều tra tất cả cáo buộc là rất lớn, nên nhiều khả năng Nhóm sẽ tiến hành triệu tập điều tra cựu Đệ nhất phu nhân nhiều lần.Ngoài ra, Nhóm cũng đang cân nhắc về thời điểm thực thi lại lệnh bắt đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, có khả năng sẽ lùi sang ngày 6/8. Do cựu Tổng thống đã bổ nhiệm luật sư, nên Nhóm sẽ trao đổi với luật sư đại diện về lịch trình và phương thức triệu tập điều tra ông Yoon.Mặt khác, Tòa án khu vực Trung Seoul đang tiến hành thẩm định đề nghị bắt tạm giam cựu Giám đốc điều hành công ty Black Pearl Invest Lee Jong-ho. Đây là nhân vật thân cận với bà Kim Keon-hee, đồng thời là người quản lý tài khoản cho bà này trong vụ nghi ngờ thao túng giá cổ phiếu công ty Deutsch Motors. Dự kiến Tòa án sẽ ra quyết định bắt tạm giam đối tượng này hay không trong đêm ngày 5/8.