Chỉ số giá tiêu dùng tại Hàn Quốc tháng 7/2025 tăng 2,1%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 5/8 công bố báo cáo "Xu hướng giá tiêu dùng tháng 7/2025", trong đó chỉ số giá tiêu dùng tháng trước tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ lạm phát từng tăng lên mức 2,2% vào tháng 6, song đã duy trì ở ngưỡng 2% trong hai tháng liên tiếp.Giá thực phẩm gồm thực phẩm chế biến đã tăng rõ rệt. Cụ thể, giá thực phẩm chế biến đã tăng 4,1% so với tháng 7/2024. Giá thực phẩm nói chung tăng 3,2%, trong đó giá các sản phẩm chăn nuôi và thủy sản tăng mạnh lần lượt là 3,5% và 7,3% so với một năm trước. Ngược lại, giá nông sản giảm nhẹ 0,1%. Xét theo từng mặt hàng, cá thu tăng 12,6%, trứng gà tăng 7,5%, tỏi tăng 18,7% và cà phê tăng 15,9%.Giá dịch vụ ăn ngoài tăng 3,2%, còn giá dịch vụ khác không bao gồm ăn ngoài tăng 3,1%, khiến giá dịch vụ cá nhân tăng 3,1%.Chỉ số vật giá cơ bản, phản ánh dòng chảy chung của vật giá (không bao gồm nông sản và các loại xăng, dầu) vốn có nhiều biến động, đã tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản, không bao gồm nguyên liệu thực phẩm và năng lượng, theo cách tính của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) tăng 2%.Ngoài ra, chỉ số giá sinh hoạt, thể hiện cảm nhận thực tế về giá cả, cũng ghi nhận mức tăng 2,5%.