Số ca hiến và ghép tạng tại Hàn Quốc giảm mạnh trong năm 2024

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 5/8 công bố "Niên giám thống kê về hiến tặng và cấy ghép nội tạng năm 2024, trong đó tổng số người hiến tạng, gồm thận, gan và ruột non trong năm ngoái là 3.931 người, giảm 11,3% so với năm 2023.Cụ thể, số ca hiến tạng sau khi qua đời giảm mạnh 73%, từ 38 trường hợp xuống còn 10 trường hợp. Số người hiến tạng sau khi chết não giảm 17,8%, từ 483 người xuống còn 397 người, còn trường hợp hiến tạng khi còn sống cũng giảm 15,3%, từ 2.339 ca xuống còn 1.980 ca. Số lượng người hiến giảm kéo theo số ca ghép tạng thực tế cũng giảm 15% xuống còn 5.054 ca trong năm ngoái.Ngoài ra, số người đăng ký hiến tạng sau khi qua đời hoặc rơi vào tình trạng chết não cũng giảm 15,4% so với năm trước, còn 70.563 người vào năm 2024. Trong khi đó, số người chờ ghép tạng tính đến cuối năm ngoái là 54.789 người, tăng 5,6% so với năm 2023.Tình trạng thiếu hụt người hiến so với số người cần ghép tạng tiếp tục kéo dài, khiến thời gian chờ cấy ghép trung bình lên tới 2.193 ngày, tương đương với khoảng 6 năm.Luật cấy ghép tạng sửa đổi có nội dung quy định Chính phủ phải lập và triển khai kế hoạch tổng thể về hiến tặng và cấy ghép nội tạng 5 năm một lần. Theo đó, Bộ Y tế Hàn Quốc sẽ xây dựng kế hoạch mới trong năm nay.