Ra mắt Ủy ban tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm họa giẫm đạp Itaewon

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok ngày 4/8 đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ủy ban tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm họa giẫm đạp Itaewon (quận Yongsan, Seoul) xảy ra vào năm 2022, bắt đầu hoạt động nhằm triển khai các dự án tưởng niệm chính thức trong thời gian tới.Tại đây, ông Kim cho biết Chính phủ sẽ nỗ lực xây dựng cộng đồng an toàn, có trách nhiệm và biết đồng cảm thông qua một chế độ vững chắc hơn. Sau thảm kịch giẫm đạp ở khu phố Itaewon, nhiều chế độ như biện pháp phòng ngừa tai nạn nơi đông người và hướng dẫn quản lý đám đông đã được cải tổ. Tuy nhiên, Chính phủ còn cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa, chứ không chỉ dừng lại ở việc sửa đổi chế độ.Việc thành lập Ủy ban tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm họa giẫm đạp Itaewon lần này được thực hiện theo nghị quyết đã được thông qua trong cuộc họp Nội các hồi tháng 1 năm nay. Trong đó, Thủ tướng Kim giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban; còn Bộ trưởng Hành chính và an toàn cùng Thị trưởng Seoul đảm nhiệm vị trí ủy viên Chính phủ. Ủy viên dân sự gồm 6 thành viên đã được bổ nhiệm theo đề cử của tổ chức gia quyến các nạn nhân.Trong cuộc họp này, Ủy ban đã đưa ra quy chế vận hành cụ thể, thảo luận kế hoạch tổng thể cho các dự án như xây dựng công viên và nhà tưởng niệm, tổ chức các lễ tưởng niệm, cũng như thành lập quỹ tưởng niệm.Thủ tướng Kim Min-seok nhấn mạnh Ủy ban sẽ nỗ lực trở thành điểm khởi đầu để xây dựng một Hàn Quốc mới và an toàn hơn, đồng thời ghi lại sự thật trong quá khứ để điều tương tự không bao giờ lặp lại, thể hiện nguyện vọng của các gia quyến nạn nhân.