Nhiệt độ bình quân tháng 7 tại Hàn Quốc cao thứ hai lịch sử

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 5/8 công bố báo cáo "Đặc điểm khí hậu tháng 7/2025". Theo báo cáo này, nhiệt độ trung bình toàn Hàn Quốc trong tháng trước đạt 27,1 độ C, cao hơn bình quân mọi năm 2,5 độ C. Đây là nền nhiệt độ tháng 7 cao thứ hai trong lịch sử, sau năm 1994 (27,7 độ C).Nếu chỉ tính riêng 10 ngày đầu tháng 7 thì nhiệt độ trung bình cả nước là 28,2 độ C, cao hơn bình quân các năm trước 4,8 độ, mức cao nhất ghi nhận được từ trước đến nay.Cục Khí tượng cho biết trong vòng 10 ngày đầu tháng 7, nắng nóng xuất hiện sớm do ảnh hưởng của khối áp cao Thái Bình Dương. Đặc biệt, vào ngày 8/7, một số khu vực tại thành phố Uiwang và Gwangmyeong (tỉnh Gyeonggi) ghi nhận nhiệt độ cao nhất ban ngày vượt mốc 40 độ C.Trong 10 ngày cuối tháng 7, ảnh hưởng từ khối áp cao Thái Bình Dương kết hợp với khối áp cao Tây Tạng khiến tình trạng nắng nóng kéo dài cả ngày lẫn đêm. Nhiệt độ trung bình toàn quốc trong giai đoạn này đạt 28,4 độ C, cao thứ hai trong lịch sử.Số ngày nắng nóng gay gắt toàn quốc được ghi nhận trong tháng 7 là 14,5 ngày, số ngày xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới là 6,7 ngày, lần lượt là mức cao thứ ba và thứ tư trong lịch sử. Tại Seoul, số ngày xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới trong tháng 7 lên tới 23 ngày, cao nhất trong lịch sử quan trắc liên quan.Trong tháng trước, lượng mưa trên cả nước đạt 249 mm, bằng 85,8% so với bình quân mọi năm, nhưng 96,1% lượng mưa tập trung vào trung tuần tháng 7 (239,4 mm), mức cao thứ 4 trong lịch sử.Cục Khí tượng giải thích rằng trong trung tuần tháng trước, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kèm theo không khí lạnh ở tầng cao đã gây ra mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn.Ngoài ra, nhiệt độ mặt nước biển quanh bán đảo Hàn Quốc là 24,6 độ C, cao nhất trong vòng 10 năm qua.